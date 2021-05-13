台南隊再下一城 體育署核定增設1座全民運動館

台南市政府去年起向教育部體育署申請「前瞻2.0」，爭取在8個行政區設置全民運動館，體育署已核定在安南區設全民運動館，市長黃偉哲表示，未來持續結合「台南隊」在地立委，爭取興建更多全民運動館，建構市民隨處可運動的安全友善環境。

教育局長鄭新輝表示，全民運動館的設置資格是行政區人口達7萬人，且轄內未設有國民運動中心或大型綜合體育館，體育署原則每案會補助1億元。目前體育署已核定在安南區設全民運動館，該局正積極與體育署洽談，並結合在地立委取更多座全民運動館。

體育處表示，除了全民運動館外，為了籌辦2024年全國運動會，自去年3月起邀集全國各單項運動協會，針對各競賽場館進行會勘，並盤點14處運動場館，於今年1月提報修繕計畫至體育署申請經費補助，希望透過此次承辦賽事的機會，改善運動場館，同步作為市民的友善運動空間。