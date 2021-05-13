疫情嚴峻創世到宅護理師只能電訪：看不到患者更憂心

疫情持續延燒，創世基金會嘉義安養院護理師吳昱瑩，原本每月須外出探訪超過百名在宅安養植物人患者，做護理評估、教導照護技巧、原床泡澡，近期受疫情影響，無法到宅服務只能遠端電訪，她直言一點都不開心，「很擔心在宅安養阿公阿嬤狀況！」

創世基金會全台17所安養院、3個分會中，共有150名專業護理師，日夜輪值守護植物人；到宅護理師工作則是到植物人家中走訪，教導照護技巧、指導原床泡澡，是使命感，創世護理師不僅是植物人依靠，更是家屬精神支柱。

32歲吳昱瑩從事護理工作近10年，原從事臨床護理大夜班工作，4年前到創世擔任到宅護理師，每月探訪100至120名在家安養植物人，每年超過千人次服務，最遠須搭車2小時，至嘉義縣大埔鄉服務個案，工作雖辛苦，但她認為這是「護理師使命」，再辛苦都值得！

「成為植物人和家屬依靠，是最大成就感！」吳昱瑩說，創世工作和醫院不一樣，不僅要照護植物人，更給予家屬心理支持和資源連結，這段時間疫情嚴峻，嘉義縣因為有染疫者足跡，5月17日前只能透過電話服務，但許多患者家屬都來電拜託，希望盡快到宅，強調「護理師沒來看，我們很擔心」。

吳昱瑩說，像覆物個案植物人楊奶奶，由90歲老伴楊爺爺獨自照顧，每次她到宅楊爺爺都開心不已，在旁協助即使汗流浹背，也從不喊苦，日前她發現楊奶奶身上出現褥瘡，雖傳授傷口護理與照護，並轉介醫院護理師處理，但傷口仍恢復緩慢，這段時間受疫情她無法到場，真憂心楊奶奶狀況。