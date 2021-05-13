快訊

藍營籲普篩阻病毒！陳時中：沒目的普篩會讓圍堵能力變弱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南學甲南53「葫蘆段」拓寬通車 往台19、台84更方便

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市學甲區南53道路原本中間寬、出口窄，已經完成拓寬。圖／工務局提供
台南市學甲區南53道路原本中間寬、出口窄，已經完成拓寬。圖／工務局提供

台南市學甲區南53線道路，全長約2.8公里，但全線寬度不一，中間段西寮排水分線至174線路段，因地方需求早已完成開闢拓寬為12公尺，頭尾段僅約5至6公尺寬，成為交通瓶頸。市府考量民眾出入安全，工務局今完成前段台19線至西寮排水分線的道路拓寬為12公尺，並開放通行。

工務局表示，南53線自台19線至西寮排水分線道路，長度約366.7公尺，道路周邊多為農地及魚塭，為突破瓶頸減少交通事故，拓寬工程將原5公尺路寬拓寬為12公尺，以等寬銜接中段道路，總經費約2800萬元。

工務局指出，學甲區新達里南53線聯絡道路，鄰近學甲工業區及地方休閒園區，往南可通往市道174線(中山路)，往北可連結台19線銜接東西向台84快速道路北門玉井線學甲交流道，為學甲區南北向重要聯絡道路之一。

該道路完成拓寬後，除完善該區交通聯絡網，可串聯市道174及省道台19線、台84線，並打開交通瓶頸提供學甲、下營、麻豆便捷交通網，更可加速學甲工業區發展，帶動地方產業提升、經濟蓬勃，及維護鄰近區域民眾通行安全、順暢。

北門

延伸閱讀

淡水沙崙路隧道六月通車 會勘號誌保順暢

台東．卑南間一路通第1段仁義南路今通車 年底通第2段

中捷通車目前運量合乎預期 盧秀燕：有信心越來越好

台南新營南76線道路拓寬 提前完工通車

相關新聞

台南隊再下一城 體育署核定增設1座全民運動館

台南市政府去年起向教育部體育署申請「前瞻2.0」，爭取在8個行政區設置全民運動館，體育署已核定在安南區設全民運動館，市長...

疫情嚴峻創世到宅護理師只能電訪：看不到患者更憂心

疫情持續延燒，創世基金會嘉義安養院護理師吳昱瑩，原本每月須外出探訪超過百名在宅安養植物人患者，做護理評估、教導照護技巧、...

台南學甲南53「葫蘆段」拓寬通車 往台19、台84更方便

台南市學甲區南53線道路，全長約2.8公里，但全線寬度不一，中間段西寮排水分線至174線路段，因地方需求早已完成開闢拓寬...

雲林升級Nubi App 導入志工平台

雲林縣有608支志工隊，服務涵蓋社福、教育、環保等領域，志工人數達2萬多人，縣府昨天升級數位縣民平台Nubi App導入...

南市自建首座青年公宅 動土

台南市政府推社會住宅政策，首案只租不售的小東路青年公宅昨天動土，將結合日照、幼兒園、附設商業空間及地下公共停車場，提供3...

嘉市迎接影城 規畫2臨時停車場

嘉義市民族路、成仁街口的in89豪華影城外傳8月開幕，由於位處市中心，市議員李忠曆昨天質詢指出，影城開幕後恐會造成周邊停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。