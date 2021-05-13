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台南學甲南53「葫蘆段」拓寬通車 往台19、台84更方便
台南市學甲區南53線道路，全長約2.8公里，但全線寬度不一，中間段西寮排水分線至174線路段，因地方需求早已完成開闢拓寬為12公尺，頭尾段僅約5至6公尺寬，成為交通瓶頸。市府考量民眾出入安全，工務局今完成前段台19線至西寮排水分線的道路拓寬為12公尺，並開放通行。
工務局表示，南53線自台19線至西寮排水分線道路，長度約366.7公尺，道路周邊多為農地及魚塭，為突破瓶頸減少交通事故，拓寬工程將原5公尺路寬拓寬為12公尺，以等寬銜接中段道路，總經費約2800萬元。
工務局指出，學甲區新達里南53線聯絡道路，鄰近學甲工業區及地方休閒園區，往南可通往市道174線(中山路)，往北可連結台19線銜接東西向台84快速道路北門玉井線學甲交流道，為學甲區南北向重要聯絡道路之一。
該道路完成拓寬後，除完善該區交通聯絡網，可串聯市道174及省道台19線、台84線，並打開交通瓶頸提供學甲、下營、麻豆便捷交通網，更可加速學甲工業區發展，帶動地方產業提升、經濟蓬勃，及維護鄰近區域民眾通行安全、順暢。
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