台灣科思創捐實驗室給南大附聰 培養聽損科學小種子

台灣科思創捐贈科學實驗室給台南大學附設啟聰學校，今舉行落成典禮。市長黃偉哲強調，擁有科學思考的能力，對孩子適應未來的科技社會，將有很大的幫助。

科學試驗室設於台南校區，台灣科思創除捐贈實驗室，也結合成大專業師資，培育聽損科學種子，打造科學活動平台，讓更多聽損生的能力被看見，並讓一般生能認識並尊重彼此的不同。

台灣科思創於2021年起和國內3所啟聰學校舉辦科學社團「柯思創魔法材料學校科學俱樂部」，台南大學校長黃宗顯感謝科思創與成大團隊，以行動支持南大附聰發展科學教育，讓學生更多元學習，期待播下科學種子。

南大附聰校長陳秀雅表示，科思創長期投注聽損生科學教育，今年度不但挹注資金設置科學實驗教室，也引進成大材料科學及工程學系教授李旺龍研究團隊規畫長期的科學實驗課程，帶著國小聽障學生，從實驗樂趣中培養興趣，進而成為科學教育傳播的種子。