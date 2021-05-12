嗣漢65代天師張捷翔舉行祈雨法典儀式 盼天降甘霖解旱
國內久旱未雨，嗣漢65代天師張捷翔今舉行祈雨法典儀式，縣府民政處長張政國陪祭，同心祈禱台灣三天內能降雨解旱象。
湖山水庫今天下午4點蓄水量32.7%，水位190.22公尺，有效蓄水量1663.47公噸；即使上周雲林山區曾有零星降雨，但對現有水量而言仍入不敷出。
為解決缺水問題，嗣漢65代天師張捷翔今天在虎尾惠來派出所後方、原六房媽祖紅壇進行祈雨法典儀式，全程約1小時，循古禮朗誦朝天祈雨文，為台灣區域各江漢流域祈求甘霖，緩解旱情。
張政國與宗教禮俗科長施順濱等人一起參加典禮陪祭，由於台灣近期降雨不足，各地紛紛出現缺水問題，雲林雖有湖山水庫供應民生用水及伏流水源備援，但相對農、工業更需要大量用水，盼近日內就能天降甘霖，緩解乾旱。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言