嗣漢65代天師張捷翔舉行祈雨法典儀式 盼天降甘霖解旱

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
嗣漢65代天師張捷翔（左）今天舉行祈雨法典儀式，縣府民政處宗教禮俗科長施順濱（右一起）、民政處長張政國等人陪祭。圖／讀者提供
嗣漢65代天師張捷翔（左）今天舉行祈雨法典儀式，縣府民政處宗教禮俗科長施順濱（右一起）、民政處長張政國等人陪祭。圖／讀者提供

國內久旱未雨，嗣漢65代天師張捷翔今舉行祈雨法典儀式，縣府民政處長張政國陪祭，同心祈禱台灣三天內能降雨解旱象

湖山水庫今天下午4點蓄水量32.7%，水位190.22公尺，有效蓄水量1663.47公噸；即使上周雲林山區曾有零星降雨，但對現有水量而言仍入不敷出。

為解決缺水問題，嗣漢65代天師張捷翔今天在虎尾惠來派出所後方、原六房媽祖紅壇進行祈雨法典儀式，全程約1小時，循古禮朗誦朝天祈雨文，為台灣區域各江漢流域祈求甘霖，緩解旱情。

張政國與宗教禮俗科長施順濱等人一起參加典禮陪祭，由於台灣近期降雨不足，各地紛紛出現缺水問題，雲林雖有湖山水庫供應民生用水及伏流水源備援，但相對農、工業更需要大量用水，盼近日內就能天降甘霖，緩解乾旱。

嗣漢65代天師張捷翔今天舉行祈雨法典儀式，祈天3日內降下甘霖解旱象。圖／讀者提供
嗣漢65代天師張捷翔今天舉行祈雨法典儀式，祈天3日內降下甘霖解旱象。圖／讀者提供
嗣漢65代天師張捷翔循古禮朗誦朝天祈雨文，為台灣區域各江漢流域祈求甘霖。圖／讀者提供
嗣漢65代天師張捷翔循古禮朗誦朝天祈雨文，為台灣區域各江漢流域祈求甘霖。圖／讀者提供

水庫 旱象 媽祖

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