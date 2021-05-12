嗣漢65代天師張捷翔舉行祈雨法典儀式 盼天降甘霖解旱

國內久旱未雨，嗣漢65代天師張捷翔今舉行祈雨法典儀式，縣府民政處長張政國陪祭，同心祈禱台灣三天內能降雨解旱象。

湖山水庫今天下午4點蓄水量32.7%，水位190.22公尺，有效蓄水量1663.47公噸；即使上周雲林山區曾有零星降雨，但對現有水量而言仍入不敷出。

為解決缺水問題，嗣漢65代天師張捷翔今天在虎尾惠來派出所後方、原六房媽祖紅壇進行祈雨法典儀式，全程約1小時，循古禮朗誦朝天祈雨文，為台灣區域各江漢流域祈求甘霖，緩解旱情。