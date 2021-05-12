日本國際新堀藝術學院分校 落腳台中

疫情影響全球，打亂許多人出國進修的計畫，學習因此中斷。由新堀寬己所創立的日本國際新堀藝術學院，決定來台灣成立分校，與台中發跡的吉他樂團「米可音樂藝術學院」合作，在台中打造以古典吉他為主的音樂學院。

擁有64年歷史的日本國際新堀藝術學院，讓學生能畢業即就業，也將在台灣被複製。 米可吉他創辦人趙柏群說，為邀請新堀藝術學院來台設分校，時任新堀藝術學院的副校長寺田和之，從2010年起，連續12年來台考核教學成果，米可吉他也於2016開始與日本密切合作，除了每年固定公演外，2019年更一起登上波蘭斯賽新愛樂音樂廳，在國際舞台同台合作，讓全世界愛好音樂的民眾，看見更多吉他藝術表演的可能性。

趙柏群說，期待這樣的合作方式，因能讓喜歡吉他的學子們，可以用更便利的方式學習到吉他合奏的樂趣，未來也希望成立一家台日企業，讓台灣人能到日本學校就職，日本師資也能來台灣就職，並且從明年起，平均每3個月校長都會從日本來台授課，寒暑假更有互換學生的計畫，讓互動成為一種雙向的概念、讓台灣的音樂教育種子更趨向國際化。