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台南首座自建青年公宅動土 113年完工

中央社 / 台南12日電

台南市首座自建青年公宅今天動土，預定民國113年完工，共379戶，只租不售，完工前1年公布申請資格。

內政部長徐國勇和台南市長黃偉哲今天出席台南市首座自建青年公宅。這座公宅位於精華鬧區的小東路，西臨台南公園，東鄰成功大學及南側台南車站，交通區位良好，預定提供379戶公宅。

黃偉哲表示，社宅政策是總統蔡英文的重大社會政策，目的是讓有需求的市民有房子住；台南市青年公宅不僅實現蔡總統對全民的承諾，也讓台南社宅動工。

徐國勇說，政府推動的社會住宅，具備綠建築及智慧建築標章，周邊生活機能完善，只租不售，租金低廉，讓青年創生，銀髮安居，且至少提供5%額度給警消人員，住得安心。

台南市政府都市發展局人員指出，小東路青年公宅是台南市首座自建社會住宅，結合托老、托幼，附設商業空間及地下公共停車場，預定113年完工，規劃取得銀級綠建築及合格級智慧建築標章，全棟採通用設計，強化區內無障礙設施，並配置部分無障礙住宅。

這座青年公宅是地下3層、地上14層的住宅大樓，共有379戶1房型至3房型，附設5戶商業空間、3班幼兒園、老人日照中心及341格車位的地下公共停車場。

都發局表示，台南市青年公宅興建，以公辦都更回饋及政府興建2種方式同時辦理。公辦都更由實施者無償回饋公宅，目前已完成仁德二空新村A區及B區、平實營區1期、永康精忠二村等4處招商，4處基地將可提供530戶青年公宅，未來還有平實營區2期、中興新村、自強新村、大鵬五村、九六新村等。

在政府興建方面，市府和中央國家住宅及都市更新中心分頭規劃興建，除興建小東路青年公宅外，中央興辦台南市東區新都心段也已進入設計階段，預定今年底動工，共約1200戶。

青年 綠建築 通用設計

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