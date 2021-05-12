雲林Nubi APP壯大功能 導入線上志工平台造福志工

雲林縣目前有608支志工隊，服務領域涵蓋社會福利、教育、環保、稅務、衛生、文化、警政等，志工人數達2萬533人。縣府今天起升級數位縣民平台Nubi APP，導入線上志工平台，介面簡易操作、功能加乘，除能有效系統化管理，縣府計畫處也祭出扭幣福利大放送，新加入的男志工送1000扭幣、女志工送500扭幣，推薦者則可獲1000扭幣，所得扭幣可在縣內84家特約店家消費使用。

「志工是社會重要資產」副縣長謝淑亞坦言，在第一線常聽聞志工反映，服務滿3年、累積300小時，卻不知自己已符合申請志願服務榮譽卡資格，或紙本志願服務紀錄冊遺失，致未登錄系統的服務時數也跟著遺失，終因無法計算而使自身權益受損。

社會處長林文志說，Nubi APP今年1月29日起開放下載，縣府不斷研議導入多功能，此次首度跨越科技藩籬打造志工平台系統，志工本人登入系統即可登打和計算時數，甚至也能排班、閱覽班表，想加入志工行列者也能運用APP直接線上報名，簡便又快速。

計畫處指出，志工可利用Nubi APP簽到退，除實行無紙化，也減少人力及整理資料時間，此外系統後台另建資料建檔功能，與衛福部志願服務資訊系統資料介接，運用單位毋須再重複建置，也不怕文件遺失，志工權益更有保障。