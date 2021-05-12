快訊

日職／王柏融本季首轟出爐 砲打歐力士王牌山本由伸

北市SOGO復興館疑有確診者足跡 1630提早打烊全館消毒

雲林Nubi APP壯大功能 導入線上志工平台造福志工

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣數位縣民平台Nubi APP升級導入線上志工平台，介面簡易操作、功能加乘，志工今天一起體驗使用。圖／雲林縣政府提供
雲林縣數位縣民平台Nubi APP升級導入線上志工平台，介面簡易操作、功能加乘，志工今天一起體驗使用。圖／雲林縣政府提供

雲林縣目前有608支志工隊，服務領域涵蓋社會福利、教育、環保、稅務、衛生、文化、警政等，志工人數達2萬533人。縣府今天起升級數位縣民平台Nubi APP，導入線上志工平台，介面簡易操作、功能加乘，除能有效系統化管理，縣府計畫處也祭出扭幣福利大放送，新加入的男志工送1000扭幣、女志工送500扭幣，推薦者則可獲1000扭幣，所得扭幣可在縣內84家特約店家消費使用。

「志工是社會重要資產」副縣長謝淑亞坦言，在第一線常聽聞志工反映，服務滿3年、累積300小時，卻不知自己已符合申請志願服務榮譽卡資格，或紙本志願服務紀錄冊遺失，致未登錄系統的服務時數也跟著遺失，終因無法計算而使自身權益受損。

社會處長林文志說，Nubi APP今年1月29日起開放下載，縣府不斷研議導入多功能，此次首度跨越科技藩籬打造志工平台系統，志工本人登入系統即可登打和計算時數，甚至也能排班、閱覽班表，想加入志工行列者也能運用APP直接線上報名，簡便又快速。

計畫處指出，志工可利用Nubi APP簽到退，除實行無紙化，也減少人力及整理資料時間，此外系統後台另建資料建檔功能，與衛福部志願服務資訊系統資料介接，運用單位毋須再重複建置，也不怕文件遺失，志工權益更有保障。

據統計，縣內男志工僅占全縣志工34%，顯示參與度較女性低。縣府為鼓勵男性投入志願服務，新參加的高齡男性及男性志工將發放1000扭幣，推薦者可獲1000扭幣，新參加的女性志工發放500扭幣，惟扭幣有限，歡迎大家搶先加入志願服務行列。

雲林縣計畫處副處長廖珉鋒（右二起）、社會處副處長陳怡君、副縣長謝淑亞等人，今天展示升級版數位縣民平台Nubi APP。圖／雲林縣政府提供
雲林縣計畫處副處長廖珉鋒（右二起）、社會處副處長陳怡君、副縣長謝淑亞等人，今天展示升級版數位縣民平台Nubi APP。圖／雲林縣政府提供
雲林縣數位縣民平台Nubi APP升級導入線上志工平台，介面簡易操作、功能加乘，志工今天一起體驗使用。圖／雲林縣政府提供
雲林縣數位縣民平台Nubi APP升級導入線上志工平台，介面簡易操作、功能加乘，志工今天一起體驗使用。圖／雲林縣政府提供

衛福部 謝淑亞

延伸閱讀

雲林2車對撞1車翻肚 警揪出2女酒駕雙送辦

疑疲勞駕駛 雲林台78線男子高速自撞匝道標誌釀二死

綠遊雲林 6月12日騎遊自行車飽覽海線景致

雲林藏「地下中火」？ 環團怒轟燃煤黑數籲停發許可

相關新聞

嘉義「in89影城」傳8月開幕 恐塞車市府將設2停車場

嘉義市民族路、成仁街口正在興建的「in89豪華影城」外傳8月開幕，由於位處市中心，市議員李忠曆今天質詢指恐造成交通問題；...

國中會考遇上廟會 公所宣導陣頭「不能影響考生權益」

國中教育會考將於15、16日登場，設在曾文家商的麻豆區考場，附近的良皇宮將在16日舉辦遶境祈福活動，當天中午有英聽測驗，...

台南交通檢舉達40萬件 議員籲照高雄情節輕微傾向勸導

南部機車違停檢舉量驚人，高雄市日前宣布除了在消防栓、交叉路口10公尺、公車站牌及並排停車等，其他違停行為若情節輕微符合勸...

偏鄉大埔衛生所男護理師受注目 國際護理師節男性增多

今天國際護理師節，「南丁格爾」護理師，過去一直是女性為主職業，隨著男女平權時代到來，男性選讀護校當護理師增多，「男」丁格...

移民署「見證城堡風華」 入圍作品票選活動開跑

移民署南區事務大隊台南市第一服務站今年7月將搬遷，移民署配合舉辦「見證城堡風華、紀錄動人故事」募集照片活動，共計收到近百...

鹿結核病檢驗均合格 台南鹿茸尚讚

台南市動物防疫保護處每年5至10月辦理鹿結核病檢驗，去年檢驗結果全合格，呼籲其他尚未申請檢驗的鹿場也速提出申請，以提高產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。