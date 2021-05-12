嘉義「in89影城」傳8月開幕 恐塞車市府將設2停車場
嘉義市民族路、成仁街口正在興建的「in89豪華影城」外傳8月開幕，由於位處市中心，市議員李忠曆今天質詢指恐造成交通問題；市府交通處長鄭君健說，6月於垂楊路崇文國小的對面、年底前在吳鳳北路與垂楊路口處，都將闢建臨時停車場，可再增200個車位。
in89豪華影城目前已拆外觀，也有明顯招牌，市府建設處工商科表示，業者正進行消防安檢、申請使用執照，尚不清楚確切開幕時間；交通處指出，影城規畫地下1樓至3樓停車場共57個汽車位，1樓另有4個機車位。
李忠曆質詢說，影城勢必能帶動繁榮，但會影響附近的交通問題，質疑市府是否已有相關因應，鄭君健強調，經盤點鄰近500公尺範圍內，道路的停車格171個，周邊的路外停車場包括吳鳳北路上4個停車場、民族國小地下停車場、文化公園停車場等共1043車位。
鄭君健也表示會因應再新設，垂楊路、成仁街口崇文國小對面的國有地，將合作開發成臨時停車場，有62車位預計6月營運；吳鳳北路與垂楊路口的國有地，也利用都市更新前空檔，合作蓋臨時停車場，約138位於12月營運。
交通處建議民眾可搭市區公車、U-Bike前往，另新生路停車場、舊市公所停車場，假日有接駁車對開，已增設in89影城的站點。
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