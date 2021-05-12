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食農旅遊夯！白玉苦瓜棚變餐廳宴席饗宴賓客大讚 　

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
國旅興起食農旅遊，嘉義縣嚴選伴手禮協會推動農特產升級及食農旅遊，昨晚在布袋鎮青農溫偉毅經營的宏展農場，網室栽培的白玉苦瓜棚下，舉辦「伴禮佳餚‧白玉饗宴」，賓客大啖風味美食，燈光美、氣氛佳，大呼過癮。圖／黃淑晴提供
國旅興起食農旅遊，嘉義縣嚴選伴手禮協會推動農特產升級及食農旅遊，昨晚在布袋鎮青農溫偉毅經營的宏展農場，網室栽培的白玉苦瓜棚下，舉辦「伴禮佳餚‧白玉饗宴」，賓客大啖風味美食，燈光美、氣氛佳，大呼過癮。圖／黃淑晴提供

疫情升溫，國旅興起食農旅遊，透過產地到餐桌食物歷程與故事，遊當地、吃在地，嘉義縣嚴選伴手禮協會推動農特產升級及食農旅遊，昨晚在布袋鎮青農溫偉毅經營的宏展農場，網室栽培的白玉苦瓜棚下，舉辦「伴禮佳餚‧白玉饗宴」，40多名賓客大啖風味美食，燈光美、氣氛佳，大呼過癮。

嘉縣嚴選伴手禮協會理事長黃淑晴行銷家鄉風光及農特產，與宏展農場負責人溫偉毅，巧思瓜棚下饗宴，溫偉毅參加的布袋蔬菜產銷班第8班，今年獲選農委會產銷履歷產地樂悠遊食農教育績優單位，常接待食農旅遊團遊客，提升苦瓜園產值。

白玉饗宴將產地變成餐廳饗宴，在網室瓜棚下布置餐桌，有姐妹檔樂團演奏，美食搭配迷人音樂、燈光，讓布袋鎮長陳鳳梅、議員林緗亭等賓客，享受美景、美食、樂音。

菜單食材大多有產銷履歷，包括鹿草鄉御正食品雞胸肉絲，白玉苦瓜，溪口鄉永芳餅舖鳥仔餅；大林鎮嘉文生技的鵝肉、義竹鄉蝦覓世界白蝦，布袋元泉益食品生產的醃製蘿蔔當配菜，東石鄉昕鮮漁場的蒲燒鰻及布袋正鑫水產的虱目魚嶺。

饗宴由外燴廚師林塏翰烹調，最特殊甜品由小紅帽義式冰淇淋使用白玉苦瓜製成的苦瓜冰淇淋，溫偉毅找小紅帽合作製作苦瓜冰淇淋，要吃出苦瓜的香，不要吃到苦瓜的苦，是吃到苦瓜的回甘。

溫偉毅8年前回故鄉布袋經營農場，種水晶苦瓜，在鹽份高地盤下陷土地不被看好，他用心管理花2年學別人10年經驗，苦盡甘來，擔任產銷班長，獲選首屆百大青農及產銷履歷達人。溫偉毅說，嚴選伴手禮協會與旅遊公司合作，苦瓜園饗宴將搭配特色遊程，讓消費者體驗農友友善土地精神。

國旅興起食農旅遊，嘉義縣嚴選伴手禮協會推動農特產升級及食農旅遊，昨晚在布袋鎮青農溫偉毅經營的宏展農場，網室栽培的白玉苦瓜棚下，舉辦「伴禮佳餚‧白玉饗宴」。圖／黃淑晴提供
國旅興起食農旅遊，嘉義縣嚴選伴手禮協會推動農特產升級及食農旅遊，昨晚在布袋鎮青農溫偉毅經營的宏展農場，網室栽培的白玉苦瓜棚下，舉辦「伴禮佳餚‧白玉饗宴」。圖／黃淑晴提供
青農溫偉毅回故鄉布袋經營農場，種水晶苦瓜，獲選首屆百大青農及產銷履歷達人，未來嚴選伴手禮協會與旅遊公司合作，苦瓜園饗宴搭配特色遊程，讓消費者體驗農友友善土地精神。圖／取自溫偉毅臉書
青農溫偉毅回故鄉布袋經營農場，種水晶苦瓜，獲選首屆百大青農及產銷履歷達人，未來嚴選伴手禮協會與旅遊公司合作，苦瓜園饗宴搭配特色遊程，讓消費者體驗農友友善土地精神。圖／取自溫偉毅臉書

食農教育 伴手禮

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