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西港刈香暫不停辦 視疫情警戒級別調整防疫

中央社 / 台南12日電

每3年舉辦1次的國家重要民俗「西港刈香」預定22日登場，因武漢肺炎疫情升溫，主辦單位西港慶安宮今天表示，原則上不停辦，但若進入疫情第三級警戒，將僅保留廟內相關科儀。

每3年舉辦1次香科活動的西港刈香已延續200多年，有「台灣第一香」美稱，各文武陣頭演出、平安遶境、燒王船都是重頭戲，2021年「辛丑香科」是第80香科，原定於22日登場，持續到31日，各參與的陣頭近日陸續到慶安宮前廣場開館，暖身活動「武陣大會師」已於9日舉辦。

因近日武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情有升溫趨勢，台南市政府衛生局及民政局今天派員到慶安宮會商，就防疫相關工作進行溝通。

西港慶安宮總幹事方一峰表示，中央流行疫情指揮中心昨天宣布全台防疫進入第二級警戒，停辦室外500人以上、室內100人以上集會活動，廟方全力配合防疫措施，活動中原本安排招待信徒及工作人員的點心全部取消，改採必要時一人一份送餐方式，避免群聚。

方一峰表示，另外，所有神轎入廟參拜後立即離開，並取消武陣參與，儘量減少人數，各神轎出廟後與陣頭間彼此距離拉大，參加人員都要戴口罩，並保持安全社交距離。

他說，如果中央宣布進入第三級警戒，依規定室內5人以上、室外10人以上聚會就要停辦，那就只會保留廟內相關靜態科儀，參與人員也要遵守防疫規定，至於遶境活動是否取消，必要時會再與市府共同研議，如確定停辦，也會通知各參與宮廟和單位。

疫情 神轎 遶境

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