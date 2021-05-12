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國中會考遇上廟會 公所宣導陣頭「不能影響考生權益」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
麻豆區公所宣導廟會不要影響到國中會考學生的權益。圖／麻豆區公所提供
麻豆區公所宣導廟會不要影響到國中會考學生的權益。圖／麻豆區公所提供

國中教育會考將於15、16日登場，設在曾文家商的麻豆區考場，附近的良皇宮將在16日舉辦遶境祈福活動，當天中午有英聽測驗，麻豆區公所為此協調良皇宮中午時段嚴禁放鞭炮，良皇宮則表示中午繞境的陣頭與神轎會休息，不會影響到英聽的考試。

國中教育會考將登場，麻豆考場設在曾文家商，共有870位考生，麻豆區公所為避免廟會活動影響考生安寧，邀集麻豆各宮廟、民政局、麻豆分局、環保局、消防局等相關單位召開「麻豆區避免宗教活動影響國中教育會考協調會」，展開事前宣導，會考期間將組稽查小組採定點勸導及機動巡查方式，請進香團及遶境隊伍，勿在考場周邊放鞭炮和製造噪音

麻豆區公所指出，會考期間適逢李府、范府千歲神誕日的進香期，陸續會有進香團前來麻豆區宮廟進香祝壽。良皇宮16日舉辦「辛丑年安青竹符暨安巡轄境遶境活動」，將有五陣頭、三頂神轎，約兩百人參與，因應防疫期間，公所於協調會中請良皇宮配合政府防疫政策，參加遶境人員配戴口罩、保持社交安全距離及做好防疫措施。

當天中午舉行英聽測驗，嚴禁施放鞭炮煙火及製造噪音，打造考場「無噪音」，讓學生安心應考，也讓家長安心。

麻豆區長柳世雄表示，英聽測驗因題目播放兩次後就無法再回頭，此時考生臨場的專注力很重要，請各寺廟及遶境陣頭自律，不要施放鞭炮及製造噪音影響考生作答。

麻豆區公所也於考試期間，在曾文家商校門口前成立麻豆區聯合稽查小組應變中心，稽查小組採定點勸導及機動巡查方式，至試場周邊監控並宣導，請進香團及遶境隊伍行經考場附近勿放鞭炮及製造噪音，保持安靜，以維護考生權益。

國中教育會考 遶境 噪音

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