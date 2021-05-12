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偏鄉大埔衛生所男護理師受注目 國際護理師節男性增多

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣新任衛生局長趙紋華（前）是第一位護理師出身局長，日前「護師節慶祝大會」，趙紋華率主管獅鼓表演開場。圖／衛生局提供
嘉義縣新任衛生局長趙紋華（前）是第一位護理師出身局長，日前「護師節慶祝大會」，趙紋華率主管獅鼓表演開場。圖／衛生局提供

今天國際護理師節，「南丁格爾」護理師，過去一直是女性為主職業，隨著男女平權時代到來，男性選讀護校當護理師增多，「男」丁格爾受注目 ；嘉義縣護理人員3451人，男性突破百人共143人，占總人數24.1%，其中偏鄉大埔鄉男護理師兼主任陳永儒，守護民眾健康，執行防疫，推動公共衛生受肯定。

嘉義縣新任衛生局長趙紋華是第一位護理師出身局長，日前嘉縣護理師護士公會在嘉義長庚舉行「護師節慶祝大會」，趙紋華率主管獅鼓表演開場，為防疫護理人員致上敬意謝意，縣長翁章梁肯定趙紋華表現，感謝防疫白衣天使對國家貢獻，表揚有45年資歷的資深護理師張曙笙及21位防疫有功人員。

男護理師兼大埔鄉衛生所主任陳永儒，到任8年多以來，推動公共衛生、傳染病防治、預防保健及照顧長輩長照服務，深感山上醫療資源遠遠不及市區發達。

他說，長輩面對健康議題，大多抱著不知道就不心煩觀念，他剛到偏鄉電話訪問常被掛電話，到現在街頭巷尾，長輩見到他打招呼，彼此問候，還常會民眾與他分享自己種的農產品，「我相信一步一腳印顧健康博感情，在純樸友善的大埔一點一滴的累積。」

他表示，現在擔任主任責任更是重大，期許自己更廣更深入關懷民眾健康需求，近年來長照居家訪視，他帶著醫師到長期照顧長輩家中，因為長輩子女大多在外地工作，他們到訪關懷讓長輩無比開心，「這份工作很累很辛苦，但真的幫助許多人，這些笑容都成為我的養分，讓我繼續守護民眾的健康。」

嘉義縣大埔鄉男護理師兼主任陳永儒（前站立者）守護民眾健康，執行防疫，推動公共衛生受肯定。圖／衛生局提供
嘉義縣大埔鄉男護理師兼主任陳永儒（前站立者）守護民眾健康，執行防疫，推動公共衛生受肯定。圖／衛生局提供
嘉義縣大埔鄉男護理師兼主任陳永儒（右二）守護民眾健康，執行防疫，推動公共衛生受肯定。圖／衛生局提供
嘉義縣大埔鄉男護理師兼主任陳永儒（右二）守護民眾健康，執行防疫，推動公共衛生受肯定。圖／衛生局提供

護理師 衛生所 大埔

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