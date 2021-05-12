移民署「見證城堡風華」 入圍作品票選活動開跑

移民署南區事務大隊台南市第一服務站今年7月將搬遷，移民署配合舉辦「見證城堡風華、紀錄動人故事」募集照片活動，共計收到近百件作品，經主辦單位精心評選，已初選10組入圍作品進入複選，即日起至5月31日開放民眾踴躍投票，歡迎大家票選出最具代表性的回憶故事。

投稿作品相當多元，能在短期內迅速獲得眾多迴響，足見這座美麗城堡確實見證參與許多人的重要生命歷程，不論是散步紅磚道隨手拍下的照片，還是甜蜜的城堡婚紗照，或是慶祝臺灣建國百年的紀念合照，每張相片都蘊含特殊意境。