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移民署「見證城堡風華」 入圍作品票選活動開跑
移民署南區事務大隊台南市第一服務站今年7月將搬遷，移民署配合舉辦「見證城堡風華、紀錄動人故事」募集照片活動，共計收到近百件作品，經主辦單位精心評選，已初選10組入圍作品進入複選，即日起至5月31日開放民眾踴躍投票，歡迎大家票選出最具代表性的回憶故事。
投稿作品相當多元，能在短期內迅速獲得眾多迴響，足見這座美麗城堡確實見證參與許多人的重要生命歷程，不論是散步紅磚道隨手拍下的照片，還是甜蜜的城堡婚紗照，或是慶祝臺灣建國百年的紀念合照，每張相片都蘊含特殊意境。
台南市第一服務站表示，自即日起，無論是洽公民眾，還是路過臺南市第一服務站的市民朋友，都歡迎您向志工服務臺索取星星貼紙進行投票，凡現場參與投票民眾皆可獲取紀念品，票選結果預計於6月初公布，票數最高前5名作品除公開頒獎外，也將受邀參加新廳舍揭牌儀式，獲獎作品日後將展示於新廳舍的「時光迴廊」，屆時也歡迎所有民眾前往參觀。
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