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鹿結核病檢驗均合格 台南鹿茸尚讚

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市動物防疫保護處每年5至10月辦理鹿結核病檢驗，去年檢驗結果全合格。圖 ／台南市動保處提供
台南市動物防疫保護處每年5至10月辦理鹿結核病檢驗，去年檢驗結果全合格。圖 ／台南市動保處提供

台南市動物防疫保護處每年5至10月辦理鹿結核病檢驗，去年檢驗結果全合格，呼籲其他尚未申請檢驗的鹿場也速提出申請，以提高產品競爭力。

市長黃偉哲說，台灣原生鹿種如水鹿、梅花鹿所生產新鮮鹿茸，最常用於中藥泡酒或經烘乾處理研磨成鹿茸粉食用，近來更利用鹿茸開發出益生菌、面膜、洗面乳等生活用品，還有鹿肉乾、鹿茸雞、鹿肉香腸等多元食品。

台南市動物防疫保護處說，為防範人畜共通傳染的結核病發生，動保處積極協助鹿農檢驗，為鹿產品的衛生安全把關，去年共檢驗43戶3393頭次，結果均合格，消費者可安心選購。

農業局長謝耀清表示，南市飼養鹿有62戶、3400頭，居全國第二，僅次於南投，主要集中於佳里、七股等區，鹿茸年產量約4584公斤，除了供酒廠製成鹿茸酒外，部分直接銷售給民眾，呼籲養鹿戶踴躍申請檢驗以保障人畜健康。

鹿農開發的一系列產品。圖 ／台南市動保處提供
鹿農開發的一系列產品。圖 ／台南市動保處提供
台南市動物防疫保護處每年5至10月辦理鹿結核病檢驗，去年檢驗結果全合格。圖 ／台南市動保處提供
台南市動物防疫保護處每年5至10月辦理鹿結核病檢驗，去年檢驗結果全合格。圖 ／台南市動保處提供

鹿茸 結核病

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