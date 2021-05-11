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台南省水出奇招！民眾發起「尿尿不沖水」運動 紅布條貼滿街

香港01 / 朱利安
有台南民眾掛上紅布橫額，呼籲當地人小便不沖廁。圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」
有台南民眾掛上紅布橫額，呼籲當地人小便不沖廁。圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」

台灣正面臨50多年來最嚴重的大旱，台東有農民更要自費僱用水車，灌注數十噸的水入水稻田，旱情引人關注。在台南街頭，最近有民眾就掛出紅布橫額，發起「小便不沖水」活動，甚至列出算式，表示只要省1天的沖小便水，夠人飲用多活命6天，直言「不怕尿臭，只怕屍臭」。相關照片被分享至網上惹來網民圍觀，大批網民批評做法欠衛生，諷刺說道：「別喝水了，喝尿吧！」但亦有人指事件反映旱情實在太嚴重，祈求上天盡快降雨，才能解救缺水之苦。

有台南民眾上周四（6日）在facebook群組「路上觀察學院」發帖，稱在台南市永康區發現當地人正宣傳「小便不沖水」活動，在街頭多處掛上紅布橫額，上面寫着「搶救水荒」、「不怕尿臭，只怕屍臭；全民響應小便不沖水」，內容讓他大為震驚。

紅布橫額上印有「小便不沖水」、「水荒救台灣」的字眼。圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」
紅布橫額上印有「小便不沖水」、「水荒救台灣」的字眼。圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」

據樓主上傳的照片，紅布上除了印有口號，同時有算式說明節省沖廁用水的好處，並將其形容為「活命妙招」，指只要把每天沖小便的用水省下，即夠人飲用多活6天，其計算方法是以每天去4次小便，每次用3公升水沖掉，每天即要花12公升水；以每人每天飲用2公斤水計算，省下的水就足夠飲用6天。若全民落實節省3個月的沖小便水，「可保活命一整年」，又強調「小便沖水～看不見的大浪費」。

照片和帖文一出，不少網民被紅布上的字句嚇倒，直斥長期不沖廁會做成公共衛生問題，滋生細菌，也有網民認為倡議的人考慮不周，「這個腦袋水倒出來應該可以供應1個縣市使用了」，紛紛留言諷刺指「我都在洗手台尿尿，這樣洗手順帶沖水」、「別喝水了，喝尿吧」、「村民集中到他家上廁所，省水極致」、「用小便沖小便，省錢大智慧」。

台南市多處被發現有相同紅布橫額。圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」
台南市多處被發現有相同紅布橫額。圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」

不過，亦有網民對有關做法表示理解，指事件反映當地水荒情況嚴重，才會想出極端方法省水。亦有人指未必要使用乾淨淡水沖廁，可把洗衣、洗菜或洗手的污水用作沖廁水，即可又衛生又省水。

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文章授權轉載自《香港01》

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