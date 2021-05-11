綠遊雲林 6月12日騎遊自行車飽覽海線景致

雲林縣定今年為「運動健康旅遊年」，搶搭自行車旅遊熱潮，縣府文化觀光處結合顏思齊開台400周年紀念，6月12日在縣道164舉辦「鐵馬尋寶騎」自行車活動、全程40公里，漫遊飽覽沿海風光，本月15日起開放報名，報名成功者可獲得紀念版運動毛巾及水壺。

縣長張麗善、文化觀光處長陳璧君、縣議員黃文祥等人今騎自行車為活動宣傳。張麗善說，為推動區域觀光旅遊，自行車活動以縣道164線為主軸，沿途可欣賞有「小日月潭」美稱的椬梧滯洪池風光，沿這條文化絲路，再延伸至成龍溼地或口湖遊客中心、顏思齊故事館、164滯洪池及北港顏思齊紀念碑、朝天宮等宗教人文和歷史勝地。

「相揪來騎！」張麗善說，此次活動採網路報名，全程免費，另相送實用的精美好禮，歡迎自行車愛好者5月15日起至「慢遊雲林」粉絲專頁連結報名，限額200人。

陳璧君說，此外趁勢推出「與神同行-騎福朝bike」、「真愛密碼-1799幸福公路」、「濁溪南岸-夢田154」、「顏思齊開台-金水164鐵馬尋寶騎」等4條親子騎遊路線，一面騎車、一面徜遊雲林海線景致，發掘雲林之美。