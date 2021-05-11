綠遊雲林 6月12日騎遊自行車飽覽海線景致
雲林縣定今年為「運動健康旅遊年」，搶搭自行車旅遊熱潮，縣府文化觀光處結合顏思齊開台400周年紀念，6月12日在縣道164舉辦「鐵馬尋寶騎」自行車活動、全程40公里，漫遊飽覽沿海風光，本月15日起開放報名，報名成功者可獲得紀念版運動毛巾及水壺。
縣長張麗善、文化觀光處長陳璧君、縣議員黃文祥等人今騎自行車為活動宣傳。張麗善說，為推動區域觀光旅遊，自行車活動以縣道164線為主軸，沿途可欣賞有「小日月潭」美稱的椬梧滯洪池風光，沿這條文化絲路，再延伸至成龍溼地或口湖遊客中心、顏思齊故事館、164滯洪池及北港顏思齊紀念碑、朝天宮等宗教人文和歷史勝地。
「相揪來騎！」張麗善說，此次活動採網路報名，全程免費，另相送實用的精美好禮，歡迎自行車愛好者5月15日起至「慢遊雲林」粉絲專頁連結報名，限額200人。
陳璧君說，此外趁勢推出「與神同行-騎福朝bike」、「真愛密碼-1799幸福公路」、「濁溪南岸-夢田154」、「顏思齊開台-金水164鐵馬尋寶騎」等4條親子騎遊路線，一面騎車、一面徜遊雲林海線景致，發掘雲林之美。
陳璧君表示，活動路線中，也在北港朝天宮、口湖遊客中心設置打卡點，提醒車友駐足、休息片刻時，個人與其自行車、地標一同合影，在臉書打卡並上傳照片，返回起訖站北港運動公園即可兌換一份禮物。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言