快訊

六例本土感染源不明 防疫專家黃立民：已是多點爆發

澎湖防疫升級！賴峰偉：花火節6月8日前場次暫停

綠遊雲林 6月12日騎遊自行車飽覽海線景致

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
為推動綠色旅遊，雲林縣政府6月12日舉辦「鐵馬尋寶騎」自行車活動，縣長張麗善（左三起）、文化觀光處長陳璧君、水林鄉長許山埜等人騎自行車為活動宣傳。記者陳苡葳／攝影
為推動綠色旅遊，雲林縣政府6月12日舉辦「鐵馬尋寶騎」自行車活動，縣長張麗善（左三起）、文化觀光處長陳璧君、水林鄉長許山埜等人騎自行車為活動宣傳。記者陳苡葳／攝影

雲林縣定今年為「運動健康旅遊年」，搶搭自行車旅遊熱潮，縣府文化觀光處結合顏思齊開台400周年紀念，6月12日在縣道164舉辦「鐵馬尋寶騎」自行車活動、全程40公里，漫遊飽覽沿海風光，本月15日起開放報名，報名成功者可獲得紀念版運動毛巾及水壺。

縣長張麗善、文化觀光處長陳璧君、縣議員黃文祥等人今騎自行車為活動宣傳。張麗善說，為推動區域觀光旅遊，自行車活動以縣道164線為主軸，沿途可欣賞有「小日月潭」美稱的椬梧滯洪池風光，沿這條文化絲路，再延伸至成龍溼地或口湖遊客中心、顏思齊故事館、164滯洪池及北港顏思齊紀念碑、朝天宮等宗教人文和歷史勝地。

「相揪來騎！」張麗善說，此次活動採網路報名，全程免費，另相送實用的精美好禮，歡迎自行車愛好者5月15日起至「慢遊雲林」粉絲專頁連結報名，限額200人。

陳璧君說，此外趁勢推出「與神同行-騎福朝bike」、「真愛密碼-1799幸福公路」、「濁溪南岸-夢田154」、「顏思齊開台-金水164鐵馬尋寶騎」等4條親子騎遊路線，一面騎車、一面徜遊雲林海線景致，發掘雲林之美。

陳璧君表示，活動路線中，也在北港朝天宮、口湖遊客中心設置打卡點，提醒車友駐足、休息片刻時，個人與其自行車、地標一同合影，在臉書打卡並上傳照片，返回起訖站北港運動公園即可兌換一份禮物。

雲林縣將今年定為「運動健康旅遊年」，縣長張麗善（騎車者）鼓勵民眾多騎自行車，齊力推動低碳環保。記者陳苡葳／攝影
雲林縣將今年定為「運動健康旅遊年」，縣長張麗善（騎車者）鼓勵民眾多騎自行車，齊力推動低碳環保。記者陳苡葳／攝影

自行車 北港朝天宮 張麗善

延伸閱讀

雲林藏「地下中火」？ 環團怒轟燃煤黑數籲停發許可

雲林燃煤逼近中火 民團籲停發燃煤許可

母親節最好禮物「送安全」 雲林警方為老人單車裝閃燈

張麗善引資 招手台積電

相關新聞

台南武聖夜市土地再轉手！高雄三地集團8.5億買下

台南市三大夜市之一的中西區武聖夜市所在土地約2659坪，上個月實價登錄交易，總價8億5087萬元，高雄知名的土地開發商三...

台南警尋獲環島背包失主 6歲小女孩從安平啟程圓夢

台南市警四分局安平派出所昨天接獲民眾拾得一只背包，外觀有一個女孩的自畫像，寫著「ㄨㄛˇ ㄐㄧㄥ ㄋ一ㄢˊ 6 ㄙㄨㄟˋ ...

台南補助不孕症婦女1萬元 開辦半個月申請名額大爆滿

台南市近兩年來人口數下降，光是今年1月到4月人口數即減少3696人，國民黨南市議員王家貞指，市長黃偉哲上任後人口逐年下滑...

綠籲「禁不透明垃圾袋」勸導延1年 台南市府：不宜變更

台南市政府將從10月1日起推動「禁用不透明垃圾袋」，勸導期為期3個月，明年1月1日開始若使用不透明的塑膠袋裝垃圾，經勸導...

桑田有可能成滄海 南市長簽署氣候緊急宣言

台南市長黃偉哲今天下午響應綠色和平組織的倡議，在安平古堡簽署「台南市氣候緊急宣言」，提出203年永續發展願景，包括再生能...

爭取西拉雅風管處「擴編」東山200公頃年底前揭曉

台南市東山區東河里吉貝耍部落爭納入西拉雅國家風景區，管理處今舉辦規畫說明會，地方爭取範圍擴大納入東河里全部及部分科里里，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。