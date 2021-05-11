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台南技職博覽會揭開序幕 市長：嚴格實施人流控管

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市技職博覽會系列活動今天揭開序幕，引導學生發掘性向，適性揚才。記者鄭惠仁／攝影
台南市技職博覽會系列活動今天揭開序幕，引導學生發掘性向，適性揚才。記者鄭惠仁／攝影

台南市技職博覽會訂5月20至22日於遠東科技大學舉辦，下午市長黃偉哲與教育局長鄭新輝為博覽會揭開序幕。系列活動有技職達人講座、技優人員表揚及技術型高中參訪、職業體驗等，黃偉哲說，因應疫情，會嚴格實施人流控管。

黃偉哲表示，提供學生多元學習機會，技職博覽會有81個攤位供學生體驗，也有技職國手實作體驗講座、「綠能」主題展及國中技藝教育競賽成果攤位。邀請三晶能源科技負責人林元笠、安平平安創意科技執行長施伯鋒分享職業甘苦談，讓學生了解興趣及職業未來發展性。每年技職博覽會都吸引2、3千人參加，但因應疫情，將嚴格實施人流控管，同時間學生最多100人進場。

鄭新輝說，為宣傳技職教育，今年製作技職成果手冊，提供學生職群與升學科系介紹、國中技藝競賽第1名學生小故事、技職好手小故事及博覽會參展廠商簡介等內容，並邀請市長及技職好手洪誠郁拍攝技職宣導影片，鼓勵學生發掘性向，在未來人生職場適性揚才。

博覽會系列活動如下，5月18日於安平國中舉辦技職達人講座、5月20至22日於遠東科大舉辦技職博覽會、5月27日於安平國中舉辦技優人員表揚暨技藝教育競賽頒獎典禮。另各校舉辦國中小師生認識技職教育及職業試探體驗活動及大專入中小學體驗營，還有國小6年級參訪技術型高中，與勞動部勞動力發展署雲嘉南分署合作辦理國中學生職業體驗實作活動等，協助學生瞭解職涯機會，進而適性選擇升學或就業、發揮自我價值。

黃偉哲 疫情 升學

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