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桑田有可能成滄海 南市長簽署氣候緊急宣言

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長黃偉哲（中）今天下午響應綠色和平組織的倡議，在安平古堡簽署「台南市氣候緊急宣言」。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲（中）今天下午響應綠色和平組織的倡議，在安平古堡簽署「台南市氣候緊急宣言」。記者鄭惠仁／攝影

台南市長黃偉哲今天下午響應綠色和平組織的倡議，在安平古堡簽署「台南市氣候緊急宣言」，提出203年永續發展願景，包括再生能源容量達4.5GW、市區公車全面電動化、溫室氣體排放量較2005年減少20%以上，2050年逐步朝向淨零碳排目標。

為展現台南市面對氣候變遷的決心，黃偉哲率領環保局副局長陳幸芬、交通局長王銘德、觀旅局長郭貞慧、文化局副長陳修程及安平區長賴青足等參加「台南市氣候緊急宣言」簽署典禮。台南市依聯合國永續發展目標提出內容涵蓋10項永續發展目標及52項子目標。

黃偉哲表示，台南大力推太陽能光電計畫，目前再生能源容量2GW，可提供75萬戶家庭用電，等2030年達到4.5GW，發電量可達65.7億度就可提供家庭及商業用電。依台電資料，台南家庭、商業用電平均用電量72億度，至2030年1朝百分之百碳中和目標邁進。他強調，若不重視氣候變遷等環境問題，桑田有可能成滄海，因此一定要從自身做起，減少物資與能源消耗。

台南市政府自2020年起每年至少汰換30輛，承諾2030年市區公車全面電動化，達成低碳永續綠運輸。另鼓勵減少使用生煤、加強資源循環再利用，減少廢棄物產生，溫室氣體排放量已由2010年的2687公噸逐年下降至2019年的204公噸。2030年將低於1561萬公噸，並於2050年朝淨零碳排目標邁進。

環保局副局長陳幸芬表示，面對氣候變遷與環境永續的挑戰，除市政府各局處攜手合作外，市民朋友也要正視，一同響應低碳生活。從隨手關燈減少用電、多走樓梯代替搭電梯、外出自備水杯、自備環保袋、垃圾減量與分類等，都是節能減碳，共同讓台南成為低碳城市典範。

綠色和平東亞分部執行總監師鵬翔表示，若不減碳，台南30年後將有426.7平方公里將淹水，許多古建築都將受到威脅，包含安平古堡在內，希望大家朝2050年淨零碳目標努力。

台南市長黃偉哲（右一）今天下午響應綠色和平組織的倡議，在安平古堡簽署「台南市氣候緊急宣言」。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲（右一）今天下午響應綠色和平組織的倡議，在安平古堡簽署「台南市氣候緊急宣言」。記者鄭惠仁／攝影

氣候變遷 黃偉哲 再生能源

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