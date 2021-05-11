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爭取西拉雅風管處「擴編」東山200公頃年底前揭曉
台南市東山區東河里吉貝耍部落爭納入西拉雅國家風景區，管理處今舉辦規畫說明會，地方爭取範圍擴大納入東河里全部及部分科里里，由原來約155公頃，增加約200公頃，將在7月前送交中央審查，希望在今年底前傳出好消息。
西拉雅國家風景區跨越南市及嘉義縣，涵蓋16個鄉鎮市區，由國道3號與台3線構成區內縱向交通路線，面積約9萬5470公頃，然目前國內最完整的西拉雅族部落東山吉貝耍，未能納入範圍內，地方爭取多年仍無具體下文。
西拉雅國家風景區今上午在東河區社區活動中心舉行說明會，管理處長許主龍表示，新增加涵蓋部落範圍總計155公頃，也會將吉貝耍部落納入，希望帶動地方發展與塑造更具特色原民文化。
許主龍進一步表示，原僅吉貝耍部落劃入區內，但造成部落與現有風景區無毗鄰，管理處擴大劃設建議納入範圍，北以吉貝耍大排、西南邊以龜重溪、東以嘉南大圳為界，擴大範圍整體考量加入科里里範圍評估銜接原經營管理範圍，以東山區東河里、科里里為擴大評估研究。
東山區長呂煌男、台南市原住民市議員穎艾達利（Ingay Tali）、平埔原住民族文化學會秘書長段洪坤等人也出席說明會，呂煌男說，科里里枋子林聚落，仍有約2/3未納進來，當地同一生活圈、學區也相同，建議完整納入，許主龍說，尊重地方民意允諾一併報請交通部查，最慢在今年底前會底定。
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