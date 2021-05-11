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嘉義舊監獄免預約 辦攝影展自由逛典獄長室
今年嘉義藝術節、台灣設計展陸續於國定古蹟嘉義舊監獄舉辦，舊監先辦攝影展，集結1362張作品，評選49幅得獎，今天起至6月12日於舊監內的婦育館展覽；為方便參觀，目前廣場、典獄長室、販賣部、婦育館等，開館時間可自由進出，不必團體預約。
嘉義監獄指出，舊監獄2011年已修復好列為古蹟的建物，不過整個舊監為古蹟園區，現正進行第二期「補充修復及再利用」整建計畫，花300萬委託規畫設計，報請文化部待審定通過才能動工。二期包括舊監獄其他附屬建物及宿舍、舊看守所，預算恐上億元，未來考量引入民間合作經營。
法務部長蔡清祥今天出席攝影展，指出未來修繕範圍也包括舊監旁邊的宿舍。嘉監表示，以往須團體預約時間進入參觀，因應攝影展期間，每天上午9點到12點半、下午1點半到4點半，除周一及國定民俗節日休館，民眾可自由參觀廣場、典獄長室、販賣部、婦育館範圍的女監舍房及女監工場等，不受限預約。
攝影展一般民眾組的首獎吳芸萱，為製造業上班族，她學習攝影5、6年，首次參加比賽，花約1天時間在舊監獄攝影，共投稿3張，「困」獲首獎、「回家」獲優選，由於作品「困」特寫監獄門把，並以長廊當背景，她說，將自己想像成在裡面的心情，因這個門困住自由，需要反省自己過往。
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