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台南警尋獲環島背包失主 6歲小女孩從安平啟程圓夢

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南市警四分局安平派出所員警昨天下午4時，接獲民眾拾得一只背包，外觀有一個女孩的自畫像，寫著「ㄨㄛˇ ㄐㄧㄥ ㄋ一ㄢˊ 6 ㄙㄨㄟˋ 」。記者邵心杰／翻攝
台南市警四分局安平派出所員警昨天下午4時，接獲民眾拾得一只背包，外觀有一個女孩的自畫像，寫著「ㄨㄛˇ ㄐㄧㄥ ㄋ一ㄢˊ 6 ㄙㄨㄟˋ 」。記者邵心杰／翻攝

台南市警四分局安平派出所昨天接獲民眾拾得一只背包，外觀有一個女孩的自畫像，寫著「ㄨㄛˇ ㄐㄧㄥ ㄋ一ㄢˊ 6 ㄙㄨㄟˋ 」，發現筆記本著5月10日當日與父親坐火車出遊的圖畫筆記，判斷這背包對孩子而言肯定具有珍貴的價值，從水壺底下的小小姓名貼再透過臉書，終於找到家住新竹的徐爸爸，今天帶著孩子來到安平所開心領取，感謝警察伯伯讓環島計畫能夠順利開始。

徐爸爸表示，孩子今年6歲，為了讓她能夠有個特別的畢業紀念，決定由他帶著孩子騎機車環島，他們是從新竹把機車寄送到台南的親戚家，昨日搭乘火車到達台南後，先到安平古堡遊玩，之後以機車方式從台南出發，繞經屏東、台東、花蓮而後從北部返回新竹，沒想到孩子粗心，把環島背包遺失在安平老街。

他指出，昨天雖有回到現場尋找了多次，但苦無尋獲，內心感到萬分懊惱與不捨，沒想到今天凌晨在臉書接到好心警察的訊息，孩子的環島書包失而復得。因此，他一大早便開心的帶著孩子來到安平所，領取了孩子的環島書包，讓這場14天的環島計畫能夠順利開始，「謝謝警察先生的用心和貼心」。

「警察伯伯，我們撿到了一個小孩子的背包」安平派出所員警於5月10日下午4時，接獲民眾拾得一只背包，外觀有一個女孩的自畫像，寫著「ㄨㄛˇ ㄐㄧㄥ ㄋ一ㄢˊ 6 ㄙㄨㄟˋ 」，警員陳奕儒為了尋找可能資訊，打開了背包，裡面裝了孩子的筆記本、水壺、蠟筆、糖果餅乾和自拍棒，其中，水壺底下貼了張小小姓名貼。

因為筆記本裡畫著5月10日當日與父親坐火車出遊的圖畫筆記，陳判斷這個背包對孩子而言肯定具有珍貴的價值，因此決定試著以孩子的姓名查詢可能的線索，從系統查詢了孩子的姓名後，再透過臉書幫助，最後找到了新竹的徐爸爸。

分局長甘炎民說，徐爸爸以「安平」作為環島之旅的起點，是非常有意義的，因為台灣的名稱出自大員（台語諧音，即今日安平）；此次徐爸爸帶著孩子用機車的方式認識台灣，從台南安平出發，當中發生的小插曲，相信在孩子的記憶裡也會留下一個深刻的印象。

新竹的徐爸爸，今天帶著孩子來到安平所開心領取，感謝警察伯伯讓環島計畫能夠順利開始。記者邵心杰／翻攝
新竹的徐爸爸，今天帶著孩子來到安平所開心領取，感謝警察伯伯讓環島計畫能夠順利開始。記者邵心杰／翻攝
筆記本裡畫著5月10日當日與父親坐火車出遊的圖畫筆記，員警判斷這個背包對孩子而言肯定具有珍貴的價值。記者邵心杰／翻攝
筆記本裡畫著5月10日當日與父親坐火車出遊的圖畫筆記，員警判斷這個背包對孩子而言肯定具有珍貴的價值。記者邵心杰／翻攝

環島 警察 新竹

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