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台南補助不孕症婦女1萬元 開辦半個月申請名額大爆滿

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
國民黨台南市議員王家貞今天在議會總質詢時，指台南市人口數從黃偉哲上任市長後，逐年下降。記者鄭維真／翻攝
國民黨台南市議員王家貞今天在議會總質詢時，指台南市人口數從黃偉哲上任市長後，逐年下降。記者鄭維真／翻攝

台南市近兩年來人口數下降，光是今年1月到4月人口數即減少3696人，國民黨南市議員王家貞指，市長黃偉哲上任後人口逐年下滑，「生不如死」，少子化問題日益嚴重，要求市府正視「國安危機」；黃偉哲表示，很多縣市都淪為遷戶口大賽，但生育率並未提高，應由中央制定統一補助標準，由於不孕症夫婦人數提升，市府編100萬元經費，從上月起補助不孕症婦女1萬元人工生殖技術費用。不過，原預計補助100對夫妻，開辦半個月已有120對夫妻提出申請。

王家貞今在議會總質詢指出，根據台南市人口數量統計顯示，2019年減少2925人、2020年減少5989人，2021年截至4月已減少3693人，黃偉哲上任以來人口直直落，更連續4個多月「生不如死」，請問「市府的人口政策在哪裡？」

王家貞說，美國中央情報局日前做人口調查，台灣成為全球最低生育率的地方，台灣除了許多年輕夫婦不願意生育，少子化有一部分是因不孕症，南市衛生局編100萬元不孕補助卻排富，應挹注更多經費、放寬條件。

衛生局長許以霖表示，根據「台南市人工生殖技術費用補助計畫」，今年人工生殖補助核定經費100萬元，針對去年1月1日前設籍台南市、108年度夫妻綜合所得稅未達20%、30歲以上不孕症婦女，每案補助1萬元來進行取卵手術、胚胎植入術等人工生技術費用，從4月14日起開辦，截至4月底已完成收件120對夫妻，將視審核結果依序提供補助。

黃偉哲說，之後會放寬排富條款，為協助不孕症夫妻減輕人工生殖費用的負擔，鼓勵不孕症夫婦人數提升，若經費不夠，將運用第二預備金支應。黃指，各縣市用生育津貼等獎勵競爭，淪為遷戶口比賽，實際上不是有效的刺激生育方式。

不孕症 生育

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