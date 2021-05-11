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黃偉哲：生育津貼無用 紊亂戶籍制度

中央社 / 台南11日電

台灣生育率全球最低，台南市長黃偉哲今天表示，增加生育津貼已被證明不是一個有效刺激生育的工具，只會造成縣市間遷戶口比賽，紊亂戶籍制度，也造成施政困擾。

黃偉哲今天接受媒體聯訪時指出，台灣連續4個月出生率低於死亡率，出生人數低於死亡人數，顯見生育津貼政策是沒有用的，以目前為止，台南市每年要花將近新台幣2億元支出生育津貼，他覺得有點可惜。

黃偉哲認為生育津貼只會造成縣市間遷戶口比賽，紊亂戶籍制度，雖說人民有遷徙自由，想遷到其他縣市領取較高額生育津貼，他只能表示尊重，但最好方式是由中央處理，由中央定調生育津貼有沒有用。

黃偉哲表示，當前需要正視的問題是台灣新生兒死亡率比其他各國高，台灣自覺醫療水準高，新生兒死亡率為何居高不下，若能搶救降低新生兒死亡率，比發放生育津貼更值得。

黃偉哲建議政府應擬定人口政策短期目標，先讓每年新生兒回升到20萬人，之後再繼續努力達成下階段目標。

台南市政府發言人田玲瑚則表示，市長關心少子化議題，承諾「把錢用在刀口上」，必要時動用第二預備金，創造有利生育環境。

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