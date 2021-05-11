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獨嘉首創送長輩藥包！嘉縣行動藥管嘉前進醫事C

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣首創「行動藥管嘉前進醫事C」，上午在太保市嘉安藥局醫事C據點舉行啟動記者會，邀藥師進入醫事C據點為民眾用藥把關，縣長翁章梁(左)主持授旗儀式。圖／嘉縣府提供
嘉義縣首創「行動藥管嘉前進醫事C」，上午在太保市嘉安藥局醫事C據點舉行啟動記者會，邀藥師進入醫事C據點為民眾用藥把關，縣長翁章梁(左)主持授旗儀式。圖／嘉縣府提供

嘉義縣獨嘉首創「行動藥管嘉前進醫事C」，上午在太保市嘉安藥局醫事C據點舉行啟動記者會，邀藥師進入醫事C據點為民眾用藥把關，縣長翁章梁主持授旗儀式，贈送長輩「照顧老勢大ㄟ藥包仔」，方便長輩藥品收納及外出攜帶，現場提供藥事3大服務體驗，老人家直誇「縣長ㄟ服務揪甘心！」

嘉縣推動藥局藥事照護整合服務，從社區友善藥局開始，提供多元藥事照護服務，包括「雲端藥歷整合」、「藥物整理」、「藥師送藥到宅」等。

今年藥事照護再升級，首創「藥師照護123服務」（1鄉鎮2據點3大服務），由社區藥局延伸至18鄉鎮41個醫事C據點，邀藥師進入醫事C據點，透過藥師說藥、藥品總體檢及長輩用藥配合度評估，為長輩用藥安全把關，推動社區友善無障礙藥局，由點、線、面逐步建構藥事照護網絡，營造友善服務體系，守護長者用藥安全與健康。

翁章梁說，吃藥或保健食品，常讓長輩困擾，尤其獨居或慢性病用藥者，用藥品項多，複雜度高，需藥事照護服務，為鼓勵長輩外出走動，推出2.0升級版「照顧老勢大ㄟ藥包仔」，除藥盒、假牙浸泡盒，重要用藥品可一起收納帶著走，還貼心設計健保卡收納袋，長輩出門藥包仔拎著就走，攜帶方便。

翁章梁表示，健保制度，看醫生和用藥變得很方便，長輩們因看很多科門診，藥品愈積愈多，方便也變得很困擾，因此，縣府與專業人士走入社區，送藥包，在醫事C據點可獲藥品諮詢與正確用藥觀念，未來將擴大到社照C和老人食堂。

衛生局長趙紋華說，「藥師照護123服務」走進社區、家戶，協助長輩正確用藥，也提醒沒有醫師處方藥品不能亂吃。有用藥問題，善用社區藥師，由藥師守護用藥安全。

嘉義縣首創「行動藥管嘉前進醫事C」，上午在太保市嘉安藥局醫事C據點舉行啟動記者會，邀藥師進入醫事C據點為民眾用藥把關，縣長翁章梁（中）主持授旗儀式。圖／嘉縣府提供
嘉義縣首創「行動藥管嘉前進醫事C」，上午在太保市嘉安藥局醫事C據點舉行啟動記者會，邀藥師進入醫事C據點為民眾用藥把關，縣長翁章梁（中）主持授旗儀式。圖／嘉縣府提供
嘉義縣首創「行動藥管嘉前進醫事C」，上午在太保市嘉安藥局醫事C據點舉行啟動記者會，邀藥師進入醫事C據點為民眾用藥把關。圖／嘉縣府提供
嘉義縣首創「行動藥管嘉前進醫事C」，上午在太保市嘉安藥局醫事C據點舉行啟動記者會，邀藥師進入醫事C據點為民眾用藥把關。圖／嘉縣府提供
嘉義縣首創「行動藥管嘉前進醫事C」，上午在太保市嘉安藥局醫事C據點舉行啟動記者會，邀藥師進入醫事C據點為民眾用藥把關。圖／嘉縣府提供
嘉義縣首創「行動藥管嘉前進醫事C」，上午在太保市嘉安藥局醫事C據點舉行啟動記者會，邀藥師進入醫事C據點為民眾用藥把關。圖／嘉縣府提供
嘉義縣首創「行動藥管嘉前進醫事C」，上午在太保市嘉安藥局醫事C據點舉行啟動記者會，邀藥師進入醫事C據點為民眾用藥把關，縣長翁章梁主持授旗儀式。圖／嘉縣府提供
嘉義縣首創「行動藥管嘉前進醫事C」，上午在太保市嘉安藥局醫事C據點舉行啟動記者會，邀藥師進入醫事C據點為民眾用藥把關，縣長翁章梁主持授旗儀式。圖／嘉縣府提供
嘉義縣首創「行動藥管嘉前進醫事C」，上午在太保市嘉安藥局醫事C據點舉行啟動記者會，邀藥師進入醫事C據點為民眾用藥把關。圖／嘉縣府提供
嘉義縣首創「行動藥管嘉前進醫事C」，上午在太保市嘉安藥局醫事C據點舉行啟動記者會，邀藥師進入醫事C據點為民眾用藥把關。圖／嘉縣府提供

翁章梁 健保卡 衛生局

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