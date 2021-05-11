嘉縣又傳假租農地真掩埋 布袋鎮代會勘查疑有毒廢棄物

嘉義縣布袋鎮菜舖里有處農地最近被檢舉，利用夜色掩護偷埋事業廢棄物，環保局會同警方查獲挖土機賴姓司機及葉姓承租人法辦；上午布袋鎮長陳鳳梅、代表會主席邱彬及全體代表會勘，痛批非法掩埋，疑掩有毒廢棄物，要求停工送驗，有居民疑有官商勾結，要求檢方查辦。

環保局稽查隊說，6日晚間會同布袋派出所，在布袋鎮菜舖里查獲非法掩埋營建廢棄物案件，土地是高雄市葉姓承租人承租，員警到場時，現場有1輛挖土機，賴姓司機正進行掩埋營建廢棄物行為，葉姓承租人也在場。

葉姓承租人供稱，因地面不平進行回填，將地面填高，現場堆置營建土石方體積約1950立方公尺。稽查隊表示，農地農用，不能掩埋事業廢棄物，葉姓承租人違反廢棄物清理法提供土地回填廢棄物，可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科千萬元以下罰金。

賴姓司機違反廢棄物清理法，未經主管機關許可從事廢棄物清除、處理，同時涉及廢棄物清理法刑責部分，這處農地做農牧用地，面積約2037平方公尺，將另移送地政處及農業處查辦。

依租地合約，因土地農業用地，僅限放置移動式貨櫃屋4至5櫃及停放車輛、機具使用，不得施作固定基礎設施建築物。承租期間3月1日起112年2月28日止共2年，租金每年15萬元。