台南路邊停車費重複繳10萬筆 400多萬元逐一退回

路邊停車繳費管道多，易造成車主及其家人重複繳費，台南市政府統計，台南市5年來路邊停車重複繳費約10萬筆，總金額達新台幣474萬餘元，市政府將逐一辦理退費。

台南市長黃偉哲今天指出，隨著科技發展，路邊停車費繳納管道多元，包括超商臨櫃、多媒體機、行動支付、銀行或電信業者代扣、網路線上繳費等，易造成車主等使用不同管道重複繳費。

台南市政府統計，台南市5年來路邊停車重複繳費約10萬筆、金額達474萬餘元。台南市政府交通局將逐步退還給民眾，且研議防範機制，避免重複繳費不斷發生。

目前台南市交通局已完成首波溢繳1000元以上案件的退費通知，將持續辦理第二波溢繳500元至1000元案件的退費通知，並提醒民眾利用網站查詢功能，了解有無溢繳情事及申辦退費。