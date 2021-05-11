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國圖南館審議通過 打造南台灣文學新重鎮

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
國家圖書館南部分館新建工程都市設計審議案，已經台南市都市設計審議委員會審議通過。圖／台南市都發局提供
國家圖書館南部分館新建工程都市設計審議案，已經台南市都市設計審議委員會審議通過。圖／台南市都發局提供

台南市都發局今天上午表示，「國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心新建工程」都市設計審議案，南市都市設計審議委員會已審議通過，將打造全台首座循環圖書館。

都發局長莊德樑表示，國圖南館基地位於新營體育場對面機關用地，面積約5.7公頃，將建下1層、地上5層的建築物；國圖南館工程規畫為鑽石級綠建築圖書館，特色包含建置太陽光電系統、露台綠化，並保存基地近90%樹木等設計，以「未來的圖書館」為想像，用小鎮大圖做設計理念，將圖書館、博物館、典藏中心等主要空間，與南北向的公共軸線連接打造成與自然結合、開放式學習中心和活的博物館。

建築戶外有大片綠地和樹林圍繞，在花季時可以賞花，以順暢、連續的空間配置連結了周遭社區的關係，形塑「小鎮」的場域感。國圖南館完工後將包含圖書資訊專業發展基地、圖書館服務創新育成中心、圖書文獻保存及修復實驗中心，及本土兒童及青少年文學史料中心等4項服務功能，針對不同年齡、多元族群的讀者提供服務，打造南台灣文學新重鎮。

圖書館 綠建築

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