快訊

評／群聚、官僚...疫苗製造大國印度，救得了自己嗎？

松山之亂偵結！前所長、巡佐獲緩起訴 10名黑衣人僅起訴1人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

布袋第三漁港漁船沉沒 打撈上岸無傷亡除海汙

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣海巡人員昨天傍晚在布袋第三漁港巡邏，發現1艘CT0級5噸以下小漁船沉沒，縣府成立應變指揮中心，啟動海洋汙染應變機制，調派大型吊車及專業潛水人員，連夜執行沉船打撈，晚間10點40分將沉船吊掛上岸。圖／嘉縣府提供
嘉義縣海巡人員昨天傍晚在布袋第三漁港巡邏，發現1艘CT0級5噸以下小漁船沉沒，縣府成立應變指揮中心，啟動海洋汙染應變機制，調派大型吊車及專業潛水人員，連夜執行沉船打撈，晚間10點40分將沉船吊掛上岸。圖／嘉縣府提供

嘉義縣海巡人員昨天傍晚在布袋第三漁港巡邏，發現1艘CT0級5噸以下小漁船沉沒，船上沒有人，縣府漁業科、環保局獲報，與海巡第四岸巡隊、布袋鎮公所，成立應變指揮中心，啟動海洋汙染應變機制，調派大型吊車及專業潛水人員，連夜執行沉船打撈，順利在晚間10點40分，將沉船吊掛上岸，將海洋汙染程度降至最低。

環保局將對這起海汙行為人，依海洋汙染防治法展開調查，呼籲船長及船舶所有人，落實汙染應變演練，備妥應變器材，遇汙染事件發生時，及時應變處置，以免汙染海洋而受罰。

昨天傍晚6點多，布袋中安檢所人員在布袋第三漁港執行港巡勤務時，發現1艘泊靠港區漁船不明原因沉沒，水面上有油汙漂浮，立即通報縣府漁業科、環保局、海保署第五工作站、布袋清潔隊等單位，馬上調派油汙裝備至現場，防止油汙擴散。

布袋中安檢所調派油汙裝備，聯合漁筏實施吸油棉鋪設，所幸油汙在海巡署、環保局迅速處置下，無擴散跡象，避免海洋生態及環境受到更嚴重危害，應變指揮中心連絡船主，調派大型吊車及專業潛水人員，連夜將沉船吊掛上岸。

沉沒漁船立即吊離，控制油汙事件，沒有災害發生，是海巡人員高度警覺，以及相關單位熟練處置得宜。漁業科呼籲漁友落實船隻安全檢查，停泊港區，掌握漁港泊地水文、避免意外發生，海巡單位呼籲發現岸際緊急狀況或不法，撥打免付費「118」服務專線。

嘉義縣海巡人員昨天傍晚在布袋第三漁港巡邏，發現1艘CT0級5噸以下小漁船沉沒，縣府成立應變指揮中心，啟動海洋汙染應變機制，調派大型吊車及專業潛水人員，連夜執行沉船打撈，晚間10點40分將沉船吊掛上岸。圖／嘉縣府提供
嘉義縣海巡人員昨天傍晚在布袋第三漁港巡邏，發現1艘CT0級5噸以下小漁船沉沒，縣府成立應變指揮中心，啟動海洋汙染應變機制，調派大型吊車及專業潛水人員，連夜執行沉船打撈，晚間10點40分將沉船吊掛上岸。圖／嘉縣府提供
嘉義縣海巡人員昨天傍晚在布袋第三漁港巡邏，發現1艘CT0級5噸以下小漁船沉沒，縣府成立應變指揮中心，啟動海洋汙染應變機制，調派大型吊車及專業潛水人員，連夜執行沉船打撈，晚間10點40分將沉船吊掛上岸。圖／嘉縣府提供
嘉義縣海巡人員昨天傍晚在布袋第三漁港巡邏，發現1艘CT0級5噸以下小漁船沉沒，縣府成立應變指揮中心，啟動海洋汙染應變機制，調派大型吊車及專業潛水人員，連夜執行沉船打撈，晚間10點40分將沉船吊掛上岸。圖／嘉縣府提供
嘉義縣海巡人員昨天傍晚在布袋第三漁港巡邏，發現1艘CT0級5噸以下小漁船沉沒，縣府成立應變指揮中心，啟動海洋汙染應變機制，調派大型吊車及專業潛水人員，連夜執行沉船打撈，晚間10點40分將沉船吊掛上岸。圖／嘉縣府提供
嘉義縣海巡人員昨天傍晚在布袋第三漁港巡邏，發現1艘CT0級5噸以下小漁船沉沒，縣府成立應變指揮中心，啟動海洋汙染應變機制，調派大型吊車及專業潛水人員，連夜執行沉船打撈，晚間10點40分將沉船吊掛上岸。圖／嘉縣府提供

海巡署 海洋汙染 安檢

延伸閱讀

布袋高跟鞋教堂結合愛情產業 營造成海濱婚禮亮點

高市凌晨彌漫疑燃燒物異味 環保局追查工業區

凌晨1999異味投訴湧入！高市環保局微感監測數據追來源

梨山居民檢測機車排氣不便 台中環保局安排戶外定檢

相關新聞

布袋第三漁港漁船沉沒 打撈上岸無傷亡除海汙

嘉義縣海巡人員昨天傍晚在布袋第三漁港巡邏，發現1艘CT0級5噸以下小漁船沉沒，船上沒有人，縣府漁業科、環保局獲報，與海巡...

國圖南館審議通過 打造南台灣文學新重鎮

台南市都發局今天上午表示，「國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心新建工程」都市設計審議案，南市都市設計審議委員會已審議通...

布袋高跟鞋教堂結合愛情產業 營造成海濱婚禮亮點

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處結合愛情產業，打造嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂，營造成情人及結婚新人拍婚紗景點，前年委外...

ＡＺ公費開放老人施打 老人比例最高嘉義縣施打冷清

衛福部昨起開放第七類「軍人」與第八類「65歲以上長者」接種新冠肺炎公費ＡＺ疫苗，受近日疫情升溫，相較於部分縣市出現搶打熱...

工程超前逾2個月 新營南76線拓寬完工通車

台南市政府工務局進行新營區護鎮里南76線拓寬工程，投入1600萬元施工，目前已提早完工開放全線通車，較原來提早逾2個月，...

嘉縣表演藝術中心「劇場開門」 親子手作偶扇同樂

嘉義縣表演藝術中心上周末兩天舉辦國際博物館日「劇場開門」活動，共四場導覽，網路開放報名後瞬間遭秒殺，母親節當天許多家庭一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。