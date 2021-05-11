布袋第三漁港漁船沉沒 打撈上岸無傷亡除海汙

嘉義縣海巡人員昨天傍晚在布袋第三漁港巡邏，發現1艘CT0級5噸以下小漁船沉沒，船上沒有人，縣府漁業科、環保局獲報，與海巡第四岸巡隊、布袋鎮公所，成立應變指揮中心，啟動海洋汙染應變機制，調派大型吊車及專業潛水人員，連夜執行沉船打撈，順利在晚間10點40分，將沉船吊掛上岸，將海洋汙染程度降至最低。

環保局將對這起海汙行為人，依海洋汙染防治法展開調查，呼籲船長及船舶所有人，落實汙染應變演練，備妥應變器材，遇汙染事件發生時，及時應變處置，以免汙染海洋而受罰。

昨天傍晚6點多，布袋中安檢所人員在布袋第三漁港執行港巡勤務時，發現1艘泊靠港區漁船不明原因沉沒，水面上有油汙漂浮，立即通報縣府漁業科、環保局、海保署第五工作站、布袋清潔隊等單位，馬上調派油汙裝備至現場，防止油汙擴散。

布袋中安檢所調派油汙裝備，聯合漁筏實施吸油棉鋪設，所幸油汙在海巡署、環保局迅速處置下，無擴散跡象，避免海洋生態及環境受到更嚴重危害，應變指揮中心連絡船主，調派大型吊車及專業潛水人員，連夜將沉船吊掛上岸。