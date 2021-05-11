台南新營南76線道路拓寬 提前完工通車

台南市新營區護鎮里南76線道路因原本道路狹窄會車困難，且無相關交通安全設施，市府工務局於去年12月進行拓寬工程，原預計7月完工，因進度順利已提前完工通車。

台南市政府工務局今天公布新營區護鎮里南76線道路拓寬工程完工，已全線開放通車，盼提供用路人更舒適、安全行車道路環境。

台南市工務局指出，新營區護鎮里南76線道路原寬度約3.9公尺，交通雙向會車困難，兩側為農田排水溝及灌溉溝渠，沒有相關交通安全設施，形成通行威脅。

台南市工務局指出，市府納入年度預算辦理南76線菜寮橋往護鎮里道路開闢拓寬，及增設塊狀護欄，道路拓寬為6公尺，長度約598.8公尺，工程總經費約新台幣1600萬元，拓寬工程西起近南80線（新運五路二段），往東可接往新營市區及護鎮里。

台南市工務局指出，工程於109年12月7日開工，預計今年7月19日完工；但當時為配合因應「2021月津港燈節」觀光車潮，承包商於開工後加派人力、機具進場施作，提前完成水溝重建、路燈遷移等工項，因此工程提前完工。