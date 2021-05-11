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布袋高跟鞋教堂結合愛情產業 營造成海濱婚禮亮點

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
雲嘉南濱海國家風景區管理處結合愛情產業，打造布袋高跟鞋教堂，營造成情人及結婚新人拍婚紗景點，前年委外出租所羅門國際公司經營，連續舉辦3場夢幻婚禮婚宴，讓高跟鞋教堂成為海濱婚禮亮點禮。圖／所羅門公司提供
雲嘉南濱海國家風景區管理處結合愛情產業，打造布袋高跟鞋教堂，營造成情人及結婚新人拍婚紗景點，前年委外出租所羅門國際公司經營，連續舉辦3場夢幻婚禮婚宴，讓高跟鞋教堂成為海濱婚禮亮點禮。圖／所羅門公司提供

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處結合愛情產業，打造嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂，營造成情人及結婚新人拍婚紗景點，前年委外出租所羅門國際公司經營，3月起在所羅門公司促成下，連續舉辦3場夢幻的婚禮婚宴，讓高跟鞋教堂成為海濱婚禮亮點，下半年還有新人預約辦婚禮。

高跟鞋教堂不只是拍照打卡景點，現在還可租借場地在此舉辦婚禮婚宴，有名布袋女兒出嫁婚宴席開35桌，賓客在夕陽下吹海風、觀賞高跟鞋教堂、聆聽音樂，高跟鞋教堂打上五彩燈光，自然及景觀美景，加上燈光氣氛，讓賓客邊享用美食，直呼比在飯店還浪漫。

高跟鞋教堂園區提供做婚禮婚宴場地，吸引新人，經營業者說，「高跟鞋教堂」象徵王子找到玻璃鞋，遇見美麗的公主後擁有幸福美滿生活的寓意，為新人送上的美好祝福，加上寬闊草原，美麗夕陽，散佈園區童話愛情裝置藝術，提供新人不一樣愛情見證。

園區有2間民宿可提供新人當成婚禮休息室，充滿童趣遊園小火車可化身為幸福列車送新人入場，目前園區提供遊客餵食騎乘的白馬也可變身馬車，讓高跟鞋教堂婚禮增添不一樣的特色。

雲嘉南濱管理處聘請英國插畫家設計專屬結婚證書，在園區舉辦婚禮的新人可以免費申請，園區內遊具及寬闊停車空間，讓觀禮的賓客不用擔心停車問題。所羅門公司提舉辦婚禮新人全面包套服務，從場地、布置、婚宴、主持、樂團一切大小事都有優良團隊為新人服務。有需要的新人可至臉書或IG搜尋「所羅門-高跟鞋」或電洽0913-017-005詢問。

雲嘉南濱海國家風景區管理處結合愛情產業，打造布袋高跟鞋教堂，營造成情人及結婚新人拍婚紗景點，前年委外出租所羅門國際公司經營，連續舉辦3場夢幻婚禮婚宴，讓高跟鞋教堂成為海濱婚禮亮點禮。圖／所羅門公司提供
雲嘉南濱海國家風景區管理處結合愛情產業，打造布袋高跟鞋教堂，營造成情人及結婚新人拍婚紗景點，前年委外出租所羅門國際公司經營，連續舉辦3場夢幻婚禮婚宴，讓高跟鞋教堂成為海濱婚禮亮點禮。圖／所羅門公司提供
雲嘉南濱海國家風景區管理處結合愛情產業，打造布袋高跟鞋教堂，營造成情人及結婚新人拍婚紗景點，前年委外出租所羅門國際公司經營，連續舉辦3場夢幻婚禮婚宴，讓高跟鞋教堂成為海濱婚禮亮點禮。圖／所羅門公司提供
雲嘉南濱海國家風景區管理處結合愛情產業，打造布袋高跟鞋教堂，營造成情人及結婚新人拍婚紗景點，前年委外出租所羅門國際公司經營，連續舉辦3場夢幻婚禮婚宴，讓高跟鞋教堂成為海濱婚禮亮點禮。圖／所羅門公司提供

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