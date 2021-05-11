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ＡＺ公費開放老人施打 老人比例最高嘉義縣施打冷清

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣15個衛生所含4所大醫院，共19處佈建AZ公費疫苗接種服務點，衛生局呼籲符合公費施打者，儘速至各專責醫院或鄰近衛生所預約接種。圖／衛生局提供
嘉義縣15個衛生所含4所大醫院，共19處佈建AZ公費疫苗接種服務點，衛生局呼籲符合公費施打者，儘速至各專責醫院或鄰近衛生所預約接種。圖／衛生局提供

衛福部昨起開放第七類「軍人」與第八類「65歲以上長者」接種新冠肺炎公費ＡＺ疫苗，受近日疫情升溫，相較於部分縣市出現搶打熱潮；全台老人比例最高的嘉義縣，衛生局統計，昨天首日只有12人施打，施打冷清。

公費疫苗老人為何施打冷清？嘉義縣老人會總會理事長陳宏材說，疫情升溫，接種比較安心，但農村鄉下宣導不夠，許多老人不知道可以施打，又老人住鄉下，不會趴趴走，感受不到疫情嚴重，不願施打。

擁有傳播博士及公衛碩士的中正大學傳播系教授盧鴻毅說，老人施打冷清現象意料中，因為相對其他疫情嚴重國家，台灣疫情穩定安全，沒有社區感染，又ＡＺ疫苗副作用大，常有發燒不舒服情形產生，又ＡＺ疫苗需打二劑，疫苗又快到期，影響施打意願。

盧鴻毅表示，如果台灣像印度疫情一樣，大家沒有退路了，一定會搶打，現在ＡＺ疫苗施打，分不分流不重要，由於許多民眾感受不到疫情嚴重性，等下一批相對安全的疫苗到貨再打。

嘉義縣人口49萬8031人，有10萬2388名老人，老人占總人口比例20.55%，全台比例最高，衛生局說，ＡＺ公費疫苗施打累計共1537人（含自費279人）接種，首日開放老人只有12人施打，因應開放公費施打對象，全縣15個衛生所含4所大醫院，共19處佈建疫苗接種服務點，衛生局呼籲符合公費施打者，儘速至各專責醫院或鄰近衛生所預約接種。

疫苗 衛生局 疫情

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