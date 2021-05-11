工程超前逾2個月 新營南76線拓寬完工通車

台南市政府工務局進行新營區護鎮里南76線拓寬工程，投入1600萬元施工，目前已提早完工開放全線通車，較原來提早逾2個月，可望有效改善當地交通瓶頸。

工務局表示，新營區南76線菜寮橋往護鎮里道路，兩側為農田排水溝及溉灌溝渠，因道路狹窄又為雙向單混合車道，經常會車時都非常困難，形成通行威脅。

市府為利區域發展及民眾通行便利，納入年度預算辦理南76線菜寮橋往護鎮里道路的開闢拓寬，及增設塊狀護欄，以完善交通設施。

南76線拓寬為6公尺，長度約598.8公尺，工程總經費約1600萬元。工程西起近南80線(新運五路二段)，往東可接往新營市區及護鎮里。工程於去年12月7日開工，原預計今7月19日完工；當時為配合「2021月津港燈節」觀光車潮交通順暢，承包商開工後加派人力、機具進場施作，提前完成水溝重建、路燈遷移等工項，目前工程也提前完工，提供用路人一條舒適、安全的行車道路環境。

工務局指出，南76線拓寬完成後，可串接台19線、台19甲、南80、市道172線、鹽水區、新營市區及新營轉運站，不僅紓解周邊道路車流及改善壅塞，可促進地方經濟發展與繁榮。