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嘉縣表演藝術中心「劇場開門」 親子手作偶扇同樂

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
多組家庭參加國際博物館日的戲偶操作體驗活動。圖／三昧堂提供
多組家庭參加國際博物館日的戲偶操作體驗活動。圖／三昧堂提供

嘉義縣表演藝術中心上周末兩天舉辦國際博物館日「劇場開門」活動，共四場導覽，網路開放報名後瞬間遭秒殺，母親節當天許多家庭一起參觀劇場，親子一同手作偶扇，觀賞三昧堂的布袋戲演出，民眾大呼精彩，表示過了一個最棒的母親節。

國際博物館協會(ICOM)將國際博物館日設在每年的5月18日，並設立每年的主題，旨在號召世界各國關注博物館和文化事業，促進世界博物館事業的健康發展。2021年因為後疫情時代，博物館日的主題定為「復甦」。

今年嘉義縣表演藝術中心選在母親節的週末兩天，率先開跑，活動開放民眾進劇場後臺參觀演藝廳的燈光、音響、音樂池、天幕以及實驗劇場的機械起落舞台，還有駐館團隊三昧堂的偶扇手作還有布袋戲演出。

嘉義縣表演藝術中心王泊清說，表藝中心是嘉義設備最完善的劇場空間，一般人平時無法看到後臺人員的辛苦，中心把劇場門打開，就是要讓大家更了解劇場，進而更願意走入劇場看戲。

嘉義縣議員何子凡也來觀賞布袋戲演出，他說：『三昧堂駐館在表藝中心，這幾年發揮了很大的遊客磁吸效應，讓表藝中心人氣愈來愈旺，劇場演出到年底也都排滿，我是他們的戲迷之一，有新戲演出當然一定要來欣賞。』

觀眾賴建志說，此次活動令人驚艷，讓民眾可以走上舞臺，讓孩子可以體驗劇場，用不一樣的角度去看，對舞臺、對戲劇有另一層見解。

嘉義縣表演藝術中心上周末兩天舉辦國際博物館日「劇場開門」活動，母親節當天許多家庭一起參觀劇場，親子一同手作偶扇。圖／三昧堂提供
嘉義縣表演藝術中心上周末兩天舉辦國際博物館日「劇場開門」活動，母親節當天許多家庭一起參觀劇場，親子一同手作偶扇。圖／三昧堂提供
嘉義縣表演藝術中心上周末兩天舉辦國際博物館日「劇場開門」活動，多對親子一同手作偶扇。圖／嘉義縣表演藝術中心提供
嘉義縣表演藝術中心上周末兩天舉辦國際博物館日「劇場開門」活動，多對親子一同手作偶扇。圖／嘉義縣表演藝術中心提供

劇場 博物館 嘉義

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