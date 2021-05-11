聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉縣表演藝術中心「劇場開門」 親子手作偶扇同樂
嘉義縣表演藝術中心上周末兩天舉辦國際博物館日「劇場開門」活動，共四場導覽，網路開放報名後瞬間遭秒殺，母親節當天許多家庭一起參觀劇場，親子一同手作偶扇，觀賞三昧堂的布袋戲演出，民眾大呼精彩，表示過了一個最棒的母親節。
國際博物館協會(ICOM)將國際博物館日設在每年的5月18日，並設立每年的主題，旨在號召世界各國關注博物館和文化事業，促進世界博物館事業的健康發展。2021年因為後疫情時代，博物館日的主題定為「復甦」。
今年嘉義縣表演藝術中心選在母親節的週末兩天，率先開跑，活動開放民眾進劇場後臺參觀演藝廳的燈光、音響、音樂池、天幕以及實驗劇場的機械起落舞台，還有駐館團隊三昧堂的偶扇手作還有布袋戲演出。
嘉義縣表演藝術中心王泊清說，表藝中心是嘉義設備最完善的劇場空間，一般人平時無法看到後臺人員的辛苦，中心把劇場門打開，就是要讓大家更了解劇場，進而更願意走入劇場看戲。
嘉義縣議員何子凡也來觀賞布袋戲演出，他說：『三昧堂駐館在表藝中心，這幾年發揮了很大的遊客磁吸效應，讓表藝中心人氣愈來愈旺，劇場演出到年底也都排滿，我是他們的戲迷之一，有新戲演出當然一定要來欣賞。』
觀眾賴建志說，此次活動令人驚艷，讓民眾可以走上舞臺，讓孩子可以體驗劇場，用不一樣的角度去看，對舞臺、對戲劇有另一層見解。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言