議員指「公園市長」稱號有貶意？嘉義市長黃敏惠：多數人認同

嘉義市34座公園為全國密度最高，市長黃敏惠常被網友稱為「公園市長」，市議員陳家平今天質詢問認為是褒或貶？黃敏惠回答「多數人是認同的」，因1個進步的都市有大公園、大廣場很重要，呼籲要珍惜這些公園，陳家平也提醒應讓市民知道為何闢建公園。

黃敏惠說，被稱為公園市長對她而言是一個指標，背後意義是多數人是認同的，1個進步文明城市，有1個大公園、1個大廣場是非常重要，但要呼籲公園用地得來不易，能有這些公園要好好珍惜。

黃敏惠也表示，約10年前就發現因為使用公園太頻繁，嘉義公園內有不少有褐根病的問題，希望市民一起維護管理、愛惜，讓下一代有更好園地及環境，至少空氣是乾淨的。