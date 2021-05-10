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議員指「公園市長」稱號有貶意？嘉義市長黃敏惠：多數人認同
嘉義市34座公園為全國密度最高，市長黃敏惠常被網友稱為「公園市長」，市議員陳家平今天質詢問認為是褒或貶？黃敏惠回答「多數人是認同的」，因1個進步的都市有大公園、大廣場很重要，呼籲要珍惜這些公園，陳家平也提醒應讓市民知道為何闢建公園。
黃敏惠說，被稱為公園市長對她而言是一個指標，背後意義是多數人是認同的，1個進步文明城市，有1個大公園、1個大廣場是非常重要，但要呼籲公園用地得來不易，能有這些公園要好好珍惜。
黃敏惠也表示，約10年前就發現因為使用公園太頻繁，嘉義公園內有不少有褐根病的問題，希望市民一起維護管理、愛惜，讓下一代有更好園地及環境，至少空氣是乾淨的。
陳家平接著說，「大家稱呼公園市長並不是鼓勵妳，是在貶1個會做事的市長，把市長說成只會做公園的市長」，但讓歷史見證看到成果之後，就會知道公園是都市之肺，對人民多麼重要；他希望市長開闢公園，市府要能讓更多民眾知道為何而做，嘉義要向前進就要有支持的力量，否則沒做可以很輕鬆，但做了人也要罵。
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