台南白河水庫加速清淤 黃偉哲要求115年恢復水庫容量

台南市政府今下午邀集水利署南區水資源局等開會，市長黃偉哲要求加速白河水庫清淤，提早3年在民國115年恢復庫容。會中也請白河水庫管理單位（農田水利署）應主動公開各項清淤資訊，讓外界可清楚了解清淤進度。

白河水庫於民國54年6月完工，總容量為2509萬立方公尺，但近年水庫淤積嚴重，目前總容量僅為947萬立方公尺，淤積1562萬立方公尺（62.3%），水庫淤積情形及水利設施老舊阻塞相當嚴重，白河灌區已多次辦理公告停灌休耕，影響農民權益甚鉅；中央持續規劃推動白河水庫更新改善，預計民國118年恢復庫容。

台南市政府今邀集南區水資源局、農委會農田水利署、農田水利署嘉南管理處、自來水公司第六區管理處、市府工務局、農業局及水利局等，研商白河水庫加速清淤事宜。

經討論結論為，請白河水庫管理單位加速清淤，應提早3年於民國115年恢復庫容，維護農民權益；並請白河水庫管理單位針對水庫上游集水區加強水土保持整治及攔砂壩設置，以減少土砂流入水庫中。

另為加速清淤作業，台南市政府也主動協助解決白河水庫清淤工程土方去化問題，除主動媒合市府各局處辦理各項工程；農委會農田水利署嘉南管理處也已針對白河水庫清淤工程土方，進行檢驗，結果符合農地改良需求的土質，將由台南市政府農業局擔任農地改良窗口，如民眾有土方需求，可直接向市府農業局申請，再由農業局提供需求給白河水庫管理單位進行媒合。