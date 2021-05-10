全台首例台南焚化爐新建工程 廉政平台啟動創三贏

「城西垃圾焚化廠更新爐新建營運移轉促參案」廉政平台啟動，台南市長黃偉哲期許這個全台第一個焚化爐新建工程廉政平台，透過公開、透明運作，共創市府、廠商、民眾「三贏」。

包括行政院環境保護署副署長沈志修、法務部廉政署長鄭銘謙、台南地檢署檢察長葉淑文、調查局台南市調查處副處長施東亮出席今天活動，共同見證地方與中央攜手守護焚化爐新建工程，解決垃圾處理問題。

黃偉哲表示，城西垃圾焚化廠更新爐新建工程經費約新台幣54億元，規劃採BOT辦理，這種方式和一般政府採購案不同，又涉及工程、環保、促參投資等不同專業層面。台南需要藉由這個廉政平台，讓各界了解重大公共工程如何在一個公開、透明，且合法的程序下來啟動，讓廠商、市府及所有的市民都能成為最大贏家。

沈志修表示，目前台南市廢棄物主要由城西、永康兩處垃圾焚化廠處理，但這兩廠焚化量仍不足，且城西廠營運逾20年，為確保垃圾及廢棄物妥善處理，新建一座日處理量900公噸焚化爐，引進高效率能源回收、減低污染，不僅解決垃圾問題，最重要的可以提升發電效率。透過廉政平台成立更可讓公務員安心辦事，最大受益是全體市民。

葉淑文肯定市府重視廉政的用心與決心，她說，去年到任以來，這是市府成立的第三個平台，前兩個廉政平台（安平再生水廠興建工程、七股科工區開發案）運作處理都很成功。今天第三個平台成立後，後續會定期召開聯繫會議，提醒廠商不可用不當或違法方介入公共，同時檢方將全力協助市府推動這項重大環保工程廉政平台執行。