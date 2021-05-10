省錢害果菜市場缺車位？ 嘉市府反駁：將建2停車場

嘉義市果菜市場、魚市場新址5年前開幕，遭詬病停車空間不夠等，市議員蔡文旭今天質詢指出原址有償撥用給中央獲約6億元，卻沒用來補足興建經費，導致沒施作地下停車場；市府財稅局會後解釋，舊址搬遷費支應開闢4項都市更新計畫，工務處表示，果菜市場西側將設2停車場。

市長黃敏惠今天答詢說，她接任市長時嘉市負債40億，已到舉債上限，但當時有4個都市更新子計畫，包括北香湖公園、阿里山林業村、北門車站旁BOT、檜意森活村，果菜市場及魚市場也是藉由都更來搬遷，所以這筆錢用「大水庫」概念來分配。

黃敏惠說，舊果菜市場及魚市場環境不好、交通惡劣，有搬遷需求，而舊的市場土地、建物賣給林務局，要做林業村，但這筆錢要用於多個建設。

目前兩個市場新址「嘉義市農漁產運銷物流中心」約308個平面車位，工務處表示，位於果菜市場新址西側的「停3」、「停5」兩個停車場，已規畫設計中，為滯洪池與停車場共用，基地面積0.5公頃，規畫1層將可停67輛小車，最快6、7月工程發包；因有建議改立體式，若重設計恐延至明年發包。

蔡文旭指出，市府賣掉舊市場，再加營建署補助新址經費，收入總計應9.9億多元，若都用來購地、工程招標是非常足夠，但賣地收入卻省下來，不拿出補足工程費，導致減項發包，使取消地下停車場、冷凍設備不足、遮陽設備簡陋等，品質低落讓攤商抱怨連連，之後才耗資千萬改善遮雨棚，還跟冷凍包商糾紛遭判賠1600多萬元。