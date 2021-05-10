台南永康成功里眷村土地建商開發 順應民意移植老榕樹

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南永康成功里眷村土地建商開發，順應民意移植老榕樹。圖／里長曾文俊提供
台南永康成功里眷村土地建商開發，順應民意移植老榕樹。圖／里長曾文俊提供

台南市永康區成功里推動眷改土地活化再利用，預計3年興建110戶社會住宅興建，建商正進場整地，原土地上一株「榕樹公嬤」老榕樹，因地方居民請命保留，雙方協調建商移植老榕樹到外地。

成功里長曾文俊表示，「榕樹公嬤」雖樹齡僅30年，卻有許多里民的生活回憶，他接獲許多陳情希望能保留榕樹公嬤，一年多來與開發建商、市府多次溝通協調後，市府編列預算順利將榕樹移植至新市大營，廠商也必須保固維護三年。

曾文俊感謝建商與市府幫忙，今天重回老榕樹原址向里民說明移植過程，預計下個月舉辦里民活動，帶大家一起搭火車到新市看看「榕樹公嬤」拜訪「老朋友」，已有許多里民報名。

成功里原永康精忠二村更新案市府取得道路、停車場用地等公共設施與約110戶社會住宅，預計今年動工、3年完工；曾文俊表示，中央也將補助興建成功里多目標立體停車場合併活動中心，成功里民終於能有自己的活動中心。

台南永康成功里眷村土地建商開發，順應民意移植老榕樹。圖／里長曾文俊提供
台南永康成功里眷村土地建商開發，順應民意移植老榕樹。圖／里長曾文俊提供

社會住宅 停車場

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