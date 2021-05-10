台南永康成功里眷村土地建商開發 順應民意移植老榕樹

台南市永康區成功里推動眷改土地活化再利用，預計3年興建110戶社會住宅興建，建商正進場整地，原土地上一株「榕樹公嬤」老榕樹，因地方居民請命保留，雙方協調建商移植老榕樹到外地。

成功里長曾文俊表示，「榕樹公嬤」雖樹齡僅30年，卻有許多里民的生活回憶，他接獲許多陳情希望能保留榕樹公嬤，一年多來與開發建商、市府多次溝通協調後，市府編列預算順利將榕樹移植至新市大營，廠商也必須保固維護三年。

曾文俊感謝建商與市府幫忙，今天重回老榕樹原址向里民說明移植過程，預計下個月舉辦里民活動，帶大家一起搭火車到新市看看「榕樹公嬤」拜訪「老朋友」，已有許多里民報名。