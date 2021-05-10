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影／看好發展 黃偉哲考察仁德到中洲麻油客棧DIY

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
黃偉哲考察仁德、體驗「中洲麻油客棧」，看好未來發展。記者周宗禎／攝影
黃偉哲考察仁德、體驗「中洲麻油客棧」，看好未來發展。記者周宗禎／攝影

台南縣市合併10年來仁德區人口持續成長，市長黃偉哲今天考察仁德「中洲麻油客棧」，動手體驗做麻油雞、芝麻糖。仁德區長黃素美說明地方發展與建設成果。黃偉哲說，他看好仁德未來發展。

他說，仁德是南關線發展最快的地方，交通方便，不論走高速公路、高鐵仁德都是必經之地，希望未來建設做得更好，有更多綠能產業，仁德、保安工業區基礎設施會再改善，希望吸引更多廠商進駐、帶來就業機會，帶動周邊生活機能與繁榮。

黃偉哲表示，市府近2年投入74.3億元，在三爺溪治理、台一線文賢路拓寬和新建活動中心等，讓仁德「宜居生活皆可得」。其中31億元三爺溪治理工程占大宗，另4.8億元花在「萬代橋改建」，仁德滯洪池「仁德之心」景觀改造計畫4000萬元，「正義抽水站」更新汰換機組作業2600萬元，全面提升防洪能力，盼讓地勢低窪的仁德改善易積淹水之苦。

仁德區長黃素美表示，「中洲麻油客棧」從廢棄豬舍改造成休憩空間，在地特產「麻油」結合農業低碳輕旅行和食農教育，讓農村重新活絡，獲得「綠社區培力計畫」金牌獎肯定，去年還獲得台南市社區文化景觀營造類建築園冶獎。

仁德有3個工業區，奇美博物館、十鼓仁糖文創園區和四座不同型態觀光工廠都是熱門景點，市府已完成二空新村都更招商簽約，將新建活動中心等便民建設，替在地特色亮點加值，讓仁德具備工商、觀旅和休閒、藝術等滿滿量能。

黃偉哲考察仁德、體驗「中洲麻油客棧」，看好未來發展。記者周宗禎／攝影
黃偉哲考察仁德、體驗「中洲麻油客棧」，看好未來發展。記者周宗禎／攝影
黃偉哲考察仁德、體驗「中洲麻油客棧」，看好未來發展。記者周宗禎／攝影
黃偉哲考察仁德、體驗「中洲麻油客棧」，看好未來發展。記者周宗禎／攝影
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黃偉哲考察仁德、體驗「中洲麻油客棧」，看好未來發展。記者周宗禎／攝影
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黃偉哲 食農教育 奇美博物館

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