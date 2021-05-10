農委會植物醫師等政策上路 陳吉仲：創造全贏局面

農委會今天在雲林縣莿桐鄉農會召開「植物保護量能暨農藥管理再提升」記者會，主委陳吉仲強調新政策將創消費者、農民、業者和環境全贏局面，亦是翻轉台灣農業最重要里程碑。

記者會上黃西田和洪挺軒以行動劇方式宣導農藥購買實名制和植物醫師制度2項政策，農委會主委陳吉仲並了解莿桐鄉農會的儲備植物醫師如何提供農作物有害生物診療服務，並指導農民防治方法與精準用藥。

陳吉仲接受媒體聯訪時表示，記者會挑在莿桐鄉農會有其意義，農會推動植物醫師近5年，提供所有農作物病蟲害防治服務，植物醫師第一時間對症下藥，可減少農民損失、提高用藥安全。

陳吉仲指出，從今年7月1日起農藥實名制上路，買農藥有登記對用藥有保障，農民收入也增加；基層農會從本月15日開始試辦，屆時農藥實名制一次到位。

陳吉仲又提到，人生病要看醫師、動物生病要看獸醫，植物生病當然要看植物醫師，這是翻轉台灣農業對消費者安全保障最重要的里程碑，目前在30處農會、5處鄉鎮公所和11處農委會試驗改良場所進駐46位儲備植物醫師提供服務，並輔導推廣農民進行有害生物綜合管理。

陳吉仲期望透過訂定植物醫師專法，未來由專業的植物醫師提供全方位植物健康診療服務，進而保障植物健康與農產品安全。

農委會指出，依現行規定，販售農藥須登記購買人姓名等資料，農藥實名制則新增登記農藥購買人身分證字號，並加強推廣農藥販賣業者採用農藥銷售管理系統陳報，提升農藥產銷資料陳報即時性和正確性，新政策今年7月1日實施，輔導期到今年12月31日止。