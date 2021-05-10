奔波為低血糖高中生補助能量 網讚人民保母典範

嘉義縣萬姓高中生8日騎單車上梅山36彎訓練，中途出現低血糖情況，員警駱靖泰獲悉騎機車來回奔波購買飲料補助能量，網友PO文大力稱讚，直指員警是人民保母最佳寫照、典範。

嘉義縣警察局竹崎分局今天表示，分局8日上午11許接獲通報，一名萬姓男高中生自行騎單車上梅山36彎訓練，不過，中途出現缺氧不舒服情況，後來症狀稍微改善，雖已不需要救護車送醫，太平派出所警員駱靖泰擔心高中生後續情形，前往查看。

駱靖泰表示，萬男因為上山前沒有吃早餐，只喝了一杯咖啡，就獨自騎單車上山，直到第32彎處體力不支，加上頭昏、太累無力，因此，才通報119請求協助，不過，原地休息後，情況已有改善，準備等體力恢復後，再自行騎車下山。

駱靖泰指出，當時發現萬男嘴唇沒有血色，可能與早上未進食、低血糖以及運動後體力透支等現象有關，則主動請萬男先在一旁坐下休息，便騎機車前往太平雲梯遊客中心旁超商購買運動飲料2瓶與能量果凍，提供萬男補充能量恢復體力。

員警駱靖泰來回奔波購買飲料，提供萬男補充能量恢復體力情況，被網友陳成拍攝PO上臉書（Facebook），並陳述「今天看見一名警察為獨自騎單車年輕人給予最盡責的幫助。騎單車年輕人在第32彎處疑似低血糖，臉色不佳癱坐路邊。適時一名員警發現，為年輕人奔馳上山帶回運動飲料及食物補充體力。這是最讚的人民保母、最棒的道路救援」。

網友陳成的PO文，引起其他網友廣大迴響，紛紛按讚，並留言「這才是人民保母最佳寫照及典範」、「好警察其實真的很多，只是沒有被表揚出來而已」、「這才是真警察，比起那種無故把人民攔下來的警察好太多了」、「最近看到太多警察的負面訊息，希望這個社會多一點這種好警察，才值得配上人民保母封號」。