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南市辦130場長照長者體適能活動 黃偉哲呼籲民間參與

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
南市辦130場長照長者體適能活動，市長黃偉哲呼籲民間參與。記者周宗禎／攝影
南市辦130場長照長者體適能活動，市長黃偉哲呼籲民間參與。記者周宗禎／攝影

台南市社會局結合民間資源，今年要在住宿式長照機構舉辦130場免費體適能「律動關懷長照，愛讓高齡更好」活動，今天市長黃偉哲到私立長祐老人長期照顧中心參加啟動儀式，與長輩開心跳健康操並致贈感謝狀，感謝台南市長期照護發展協會及5家捐助單位熱心公益，守護長輩健康不遺餘力。

黃偉哲表示，感謝長照協會能夠募集資金，到每個長照機構推展律動關懷服務，讓很多長者藉著小小的工具就能得到非常好的身心舒展，長照機構絕不是每天吃飯睡覺而已，許多生活的照護都要靠長照機構的人員，他感謝長照協會一步一腳印，打造出台灣更優質的長照品質，也希望藉著這樣的努力讓市民朋友都看得見，並希望長輩們能老得健康、老得快樂，這一點是大家努力的目標。

台南市長期照護發展協會理事長賴建宏表示，規律運動是延緩失能與健康老化的不二法門，透過體適能專業人員至機構帶領長輩參與團體活動，讓長者在長照場域也能得到運動健身服務，進而協助老年人達到自我認同、建立社會關係網絡，提高身心靈的生活品質。

黃偉哲感謝歐小明救護車、巨承人力資源管理顧問、霖園醫院立威健康管理中心、民安救護車、重安福祉科技等民間單位響應且熱心贊助。

黃偉哲表示，市府為協助長輩養成運動習慣，已於南區大恩里活動中心打造南市第一家銀髮長輩健身俱樂部，鼓勵長輩們養成運動習慣，呼籲大家一起熱心公益，將持續媒合民間資源投入各項長輩關懷服務。

南市辦130場長照長者體適能活動，市長黃偉哲呼籲民間參與。記者周宗禎／攝影
南市辦130場長照長者體適能活動，市長黃偉哲呼籲民間參與。記者周宗禎／攝影

長照 黃偉哲

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