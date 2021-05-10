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單車騎士挑戰梅山36彎體力透支 暖警及時援助網友讚聲
嘉義縣梅山36彎風景優美，高低落差也吸引許多單車選手挑戰體能極限，但日前一名萬姓學生騎單車疑似體力不支癱軟路邊，鄰近太平派出所員警駱靖泰前往關心，更到附近便利商店購買運動飲料和能量飲，讓學生恢復元氣，網友大讚好暖心。
嘉義縣竹崎分局前天上午11時許獲報，梅山162甲縣道(俗稱梅山36彎)，一名萬姓學生騎乘自行車因缺氧，身體不適坐在路邊，太平派出所警員駱靖泰前往關心，萬生表示不需要送醫。
但駱靖泰基於人民保母的職責仍上前了解，得知萬男因為上山前沒吃早餐，只喝了1杯咖啡，就獨自騎乘自行車上山，到了第32彎處體力不支，加上頭昏又太累無力，所以才撥打119請求協助。
萬姓學生表示，原地休息後情況已經有改善，等體力完全恢復後，就會自己騎車下山，但駱靖泰觀察，發現他嘴唇沒有血色，可能與早上未進食、低血糖與運動後體力透支等現象有關，於是駱靖泰前往太平雲梯遊客中心旁超商，買了2瓶運動飲料和1包能量果凍，讓萬男補充能量恢復體力。
警界近日風波不斷，有網友將駱靖泰暖心的舉動側拍並傳上網，表示台灣最美的風景是人，獲得網友一片讚好，有網友說希望社會上多一點這種好警察，才值得配上「人民保姆」封號。
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