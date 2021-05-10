單車騎士挑戰梅山36彎體力透支 暖警及時援助網友讚聲

嘉義縣梅山36彎風景優美，高低落差也吸引許多單車選手挑戰體能極限，但日前一名萬姓學生騎單車疑似體力不支癱軟路邊，鄰近太平派出所員警駱靖泰前往關心，更到附近便利商店購買運動飲料和能量飲，讓學生恢復元氣，網友大讚好暖心。

嘉義縣竹崎分局前天上午11時許獲報，梅山162甲縣道(俗稱梅山36彎)，一名萬姓學生騎乘自行車因缺氧，身體不適坐在路邊，太平派出所警員駱靖泰前往關心，萬生表示不需要送醫。

但駱靖泰基於人民保母的職責仍上前了解，得知萬男因為上山前沒吃早餐，只喝了1杯咖啡，就獨自騎乘自行車上山，到了第32彎處體力不支，加上頭昏又太累無力，所以才撥打119請求協助。

萬姓學生表示，原地休息後情況已經有改善，等體力完全恢復後，就會自己騎車下山，但駱靖泰觀察，發現他嘴唇沒有血色，可能與早上未進食、低血糖與運動後體力透支等現象有關，於是駱靖泰前往太平雲梯遊客中心旁超商，買了2瓶運動飲料和1包能量果凍，讓萬男補充能量恢復體力。