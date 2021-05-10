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台南官田國小首創「食農報報」攝錄影 學童推廣食農

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南官田國小首創「食農報報」攝錄影室，學童參與推廣食農。記者周宗禎／翻攝
台南官田國小首創「食農報報」攝錄影室，學童參與推廣食農。記者周宗禎／翻攝

官田國小推行食農教育已長達13年，今天五、六年級學生手作鳳梨酥、鳳梨苦瓜湯，並與美國國際學伴連線直播、介紹行銷官田鳳梨、鳳梨酥、鳳梨苦瓜雞湯、官田鳳梨乾等在地特色美味。學生還擔任食農報報小主播報導，提供全校午餐時間觀賞影片，並上傳YOUTUBE分享，推動完整食農教育推動、行銷官田國小食農教育素養課程。

官田國小表示，為克服因疫情無法面對面食農國際交流困境，校方首創建置「食農教育報報」攝錄影室，請來南藝大教授龔卓軍、高雄餐旅大學老師楊淑燕、陳琮霖協助指導。學生任小主播、攝影師和剪輯師，將學校日常食農課程及成效、在地特色、科技應用及國際交流以模組方式呈現。

今天農育老師指導學生採收校園栽種的鳳梨，食育老師教導削皮，也將鳳梨作成鳳梨酥、鳳梨苦瓜雞湯，連同官田特產鳳梨果乾，由學生和兩年前參訪官田國小的美國學伴Janine連線，以英語文方式讓學生們交流對話，過程生動活潑有趣，笑聲不斷。

隨後小主播進入攝錄影間，正經八百解說今天學習及收穫所見所、置放學校共享平台，午餐前全校播放，向全校宣導食農教育重要性。

校長王全興說，疫情嚴峻，過去年年和日本、美國等學校交流食農教育機會幾乎不見，為了克服困境，今天以學生為主角，透過食農教育、科技運用、外語學習的素養導向系統化課程模組，以在地官田鳳梨為例，讓學生能夠繼續透過科技和外語，把在地特色推展出去，相當具有意義。

台南官田國小首創「食農報報」攝錄影室，學童參與推廣食農。</p><!--5--><p> 記者周宗禎／翻攝
台南官田國小首創「食農報報」攝錄影室，學童參與推廣食農。

記者周宗禎／翻攝

台南官田國小首創「食農報報」攝錄影室，學童參與推廣食農。記者周宗禎／翻攝
台南官田國小首創「食農報報」攝錄影室，學童參與推廣食農。記者周宗禎／翻攝
台南官田國小首創「食農報報」攝錄影室，學童參與推廣食農。記者周宗禎／翻攝
台南官田國小首創「食農報報」攝錄影室，學童參與推廣食農。記者周宗禎／翻攝

食農教育 鳳梨酥

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