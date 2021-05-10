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台南將軍沙灘發現死亡鯨豚 初判為露脊鼠海豚

中央社 / 台南10日電

海巡署南部分署人員昨天下午進行沙灘巡邏時，在台南市將軍區生態公園沙灘發現一隻已死亡鯨豚，經通報相關單位後，專家初判為保育類的露脊鼠海豚，將解剖進行研究。

海巡署南部分署第一一岸巡隊今天發布新聞稿指出，將軍安檢所人員昨天下午5時許進行沙灘巡邏時，在將軍區生態公園沙灘發現一隻鯨豚，確認已死亡多時，通報海洋委員會海洋保育署第六海洋保育工作站、國立成功大學鯨豚研究中心等單位協助處理後續事宜。

第一一岸巡隊指出，成大鯨豚研究中心人員於昨晚7時許抵達現場後，判定死亡鯨豚應為保育類的寬脊露脊鼠海豚，體長約150公分、寬30公分，先交由成大鯨豚研究中心人員帶回解剖，確認死因並進行相關研究。

依據海洋保育署的資料，寬脊露脊鼠海豚（N. phocaenoides）2020年在國際自然保護聯盟（IUCN）評估為易危（VU）等級，經科學研究已知在香港鄰近水域、馬來西亞、孟加拉水域有族群分布，其他水域的族群尚未有明確的估計數量。

第一一岸巡隊指出，民眾若於高雄、台南地區沿岸一帶發現相關保育類動物擱淺等狀況，可撥打「118」海巡服務專線，海巡人員將立即前往處理。

鯨豚 海巡署 沙灘

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