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新港奉天宮開台媽逢400周年 繞境雲嘉5鄉鎮今點起馬炮
四年一度「新港奉天宮天上聖母元宵遶境出巡遶境」今天上午7時起駕，今年適逢奉天宮開台媽祖駐台400周年，廟方擴大繞境規模，媽祖出巡經雲嘉5鄉鎮，繞經大小廟宇達百餘座。
開台媽祖出巡遶境，自國曆5月10日至5月16日共計七天六夜，今天上午7時30分，嘉義縣長翁章梁、大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤、新港奉天宮董事長何達煌等人點燃頭號炮後，恭請開台媽祖上轎，8點點燃3號炮後正式展開遶境活動。
開台媽祖預計中午停駕民雄西昌慈雲亭，晚上駐駕溪口鄉林腳鎮亨宮，農曆四月初四日晚上回新港奉天宮廟口安營，農曆四月初五日上午9時起駕遶境新港街面，晚上入廟安座。
新港奉天宮董事長何達煌表示，今年逢奉天宮開台媽祖駐台400周年，廟方擴大舉辦媽祖出巡遶境活動，包含嘉義縣新港、民雄、溪口鄉、雲林縣北港鎮、元長鄉，祈求媽祖賜福讓今年工商發達、五穀豐收。
翁章梁指出，宗教信仰是社會安定的力量，媽祖出巡走過庄頭，走過大街小巷，走過自家門口，百姓都很高興，手持清香虔誠膜拜，祈求媽祖賜福人間，大家平安健康。
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