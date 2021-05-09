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佳里北頭洋夜祭登場 祈求早日降甘霖

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
北頭洋夜祭登場，與會者將合抬豬準備祭拜。記者謝進盛／攝影
北頭洋夜祭登場，與會者將合抬豬準備祭拜。記者謝進盛／攝影

台南市佳里區北頭洋夜祭9日深夜登場，族人齊聚感謝阿立祖守護，正值乾旱，眾人也祈求老天爺早日天降甘霖，紓解旱象。

北頭洋夜祭在族親努力下，從民國88年恢復辦理，今年邁入第23個年頭；今晚在祭司主持，祭典依序請壺為阿立祖安祖靈、點豬（獻豬）、過火、覆布禮，經五次敬酒後再行翻豬禮完成祭拜，後於午夜時進行牽曲，為祖靈獻唱和祈福，隔日再舉行「三向」祭祖靈後結束，預計凌晨圓滿完成儀式。

今晚夜祭除耆老、族親，台南市原住民市議員穎艾達利（Ingay Tali）、蔡秋蘭、蔡蘇秋金、方一峰等人也出席，與市長黃偉哲一同請壺，祝福文化延續與感謝祖靈護佑。

不過與往年相較，今年北頭洋夜祭人潮明顯減少，與會人士說如何讓更多鄉親深入認識、參與，應是當務之急。

黃偉哲說，北頭洋夜祭延續，最重要的意義，在於西拉雅傳統文化得以傳承，讓後世的子孫了解與記憶，唯有文化得以傳承，歷史才能不被忘記。感謝原住民族委員會對文史延續支持與協助，南市府亦會持續與原委會攜手合作振興，傳承西拉雅文化。

北頭洋夜祭登場，與會者將合抬豬準備祭拜，祈求早日降甘霖。記者謝進盛／攝影
北頭洋夜祭登場，與會者將合抬豬準備祭拜，祈求早日降甘霖。記者謝進盛／攝影

原住民 黃偉哲 傳統文化

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