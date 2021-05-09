LINE群組傳案1184曾到雲林？衛生局：勿散布不實訊息

衛生福利部今天下午更新公布新冠肺炎確診個案1184公共場所活動史，確認該案本月4日上午10點至11點曾到台北富邦銀行內湖分行；不過LINE一般群組同時竟流傳該案疑是最近曾在雲林活動的疫調報告，內容十分詳細，但真實性究竟為何？引起各界關心及恐慌。經本報向警方查證，目前尚在調查中；縣衛生局表示，一切依中央流行疫情指揮中心公布為主，請民眾勿任意散布流傳非官方正式發布的訊息，以免觸法。

今天下午LINE一般群組流傳確診個案1184的活動史、內容相當詳實，指出該案疑是在上月底曾到過雲林縣山線一帶買餐點及購物，直至本月初才從雲林縣境離開北返。

網路上不斷流傳這份報告，但其真實性為何？經本報向警方及衛生單位查證，目前仍在調查中。

縣衛生局表示，調查結果依中央流行疫情指揮中心公布為主，請民眾勿任意散布流傳未經官方證實及正式發布的訊息，以免觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，最高可處3年以下有期徒刑、拘役或300萬元罰金。

衛生局呼籲，收到不明來源疫情資訊，應以中央流行疫情指揮中心公布為準，並多方查證內容是否屬實，勿急著分享轉傳、以訛傳訛，造成社會大眾不必要的恐慌及觸犯法網，可洽詢衛生福利部官網，或免費防疫專線1922、0800001922。

衛生局提醒民眾，防疫期間務必保持手部清潔、維持社交距離、正確佩戴口罩。