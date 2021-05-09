雲林家扶兒苦讀6個月考上社工師 立志扭轉受助者人生

家住雲林台西的阿奉，從小學三年級開始接受家扶中心扶助，受助15年來，立志當社工的種子早在他心中深埋許久，今年24歲的他如願通過國家考試，成為一名幫助青少年的專職社工師；雲林縣工商經營研究社今天贊助25萬元經費，提供台西、東勢及褒忠共150戶親子採買所需用品，並送蛋糕表心意，阿奉今天和媽媽回娘家當志工，陪其他家庭一起開心購物。

雲林縣工商經營研究社每年在五月份「溫馨感恩月」帶家扶親子到超商採購用品，會後再送每戶一份蛋糕表達關懷。雲林家扶扶幼委員蔡長晃說，家扶中心目前扶助1000多戶家庭，今年第11年舉辦，有超過300位單親或隔代的親子參加，並分批進入門市採買，兼顧防疫。

歷經當兵和實習階段，阿奉半工半讀，利用半年考到社工師證照，現在他在一家青少年機構服務；「他們的家庭背景，與我相近；他們有的感受，我也有過」阿奉說，投入社工界後，讓他感悟同理心的重要，也發揮專業扭轉受助青少年的人生。

十多年前因父親狀況百出，媽媽靠自己力量扶養阿奉與妹妹長大，過程中受到家扶中心及社會資源許多幫忙和照顧，媽媽也接受家事清潔服務訓練，從事相關工作多年。

雲林家扶表示，多年來有不少受助孩子在被扶助的過程中，會對社工領域或職業產生憧憬，目前平均每年50位孩子中，就有2、3位投入當社工。

「凡事靠自己」阿奉至今仍記得媽媽的諄諄教誨，今年6月妹妹將大學畢業，一家人的受助服務正式告一段落，他們也約定好，要繼續以志工身分幫助人；今天代替妹妹陪媽媽採買的阿奉，就從受助者變成志工，體悟「施比受更有福」。

採買後超商也準備涼麵讓親子食用。今年7歲的小耘貼心陪阿嬤坐在休息區，並餵阿嬤吃涼麵消暑氣，小耘說，雖然沒辦法代替阿嬤去工作賺錢，但希望阿嬤吃得飽、吃得健康，工作時才不會中暑。